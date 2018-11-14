蔡總統參觀花博 喜遇母校倫敦政經學院校友會參展

2018年11月14日 20:15 中時 盧金足

遇水則發！蔡英文總統（右）14日在花博后里園區童心大發，以古早味的打水機打水給台中市長林佳龍洗手（盧金足攝）

蔡英文總統14日參觀台中花博，在市府規畫的景點之外，卻有一處英式花園吸引她的目光，原來是英國倫敦政經學院校友會參展的英式花園，營造在綠意盎然庭園中，喝英式下午茶的浪漫氣氛，蔡總統好奇的駐足觀賞，陪同的台中市長林佳龍表示，「這是蔡總統的母校！」參訪過程的驚艷之旅，加上沿途民眾熱情打招呼，讓蔡總統也高興的與市民合照。

台中花博開幕至今已有70萬人入園，參觀人潮踴躍。蔡英文總統14日也前來參訪，肯定台中花博相當用心，充分呈現在地元素與創新，讓台灣人感到驕傲，也展現台灣人的無限創意。市長林佳龍展現的領導風格也讓人讚賞，她要恭喜林市長、市府團隊、各策展單位及志工，花博令人「驚豔驚豔再驚豔」，是非常非常成功的事！

今日蔡總統率行政院農委會一起參觀台中花博，在林佳龍的陪同下走訪花博森林園區，首先欣賞地表最大機械花「聆聽花開的聲音」，接著走訪國際庭園區及四口之家等景點，欣賞各國園藝產業的特色，並共同見證國際庭園區內的台灣區，一路上許多遊客也與蔡總統及林佳龍打招呼，氣氛熱絡。

蔡總統表示，花博開幕那天來參加開幕典禮後，一直沒有時間來花博園區看看，這段時間遇到來看過的人都說「真的很棒」，今天有機會走訪，感覺真的很好，一路上也看到許多民眾滿意的表情。

蔡總統肯定台中的機械業相當不容易，能創造出非常靈動的機械花「聆聽花開的聲音」，讓人感到非常驚豔；此外，看到許多花朵，以及許多循環經濟中與生態的巧妙結合作品，一路上看見許多創意展現，實在是「驚豔驚豔再驚豔！」

林佳龍表示，歡迎蔡總統蒞臨台中花博，也感謝總統支持，讓花博能順利舉行；舉辦花博就是希望把台灣的美好呈現給全世界，台中市很珍惜代表台灣獻給世界這個禮物，因此強調花博一定要有台灣特色，例如在發現館的生物多樣性，從海拔0至3886公尺，或「聆聽花開的聲音」動力機械花，以及國際庭園區展現各國特色。

林佳龍強調，台中市將舉辦花博作為城市改造的運動，籌辦過程中發現石虎蹤跡，因此把花博轉化為生態保育；另外也在后里馬場發現古蹟，再將其轉化為文化保存，這些轉變過程在團隊們的堅持下，才能有今天的成果，相關作為並獲得AIPH肯定，從原本的國際級提升為世界級。此外，台中市也提出「台中宣言」，並經各界簽署，取得50個國家、178個城市與國際組織認同，在台中市舉辦花博後，未來AIPH會向世界推廣台中花博的經驗。

(中時 )