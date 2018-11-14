新竹》楊文科竹北掃街 馬英九：新竹繁榮少不了他

前總統馬英九（車上左）陪同國民黨新竹縣長候選人楊文科（車右）掃街，遇到熱情支持者握手。（莊旻靜攝）

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前總統馬英九（左二）陪同國民黨新竹縣長候選人楊文科（左一）拜票，力推楊文科擔任新竹縣長。（莊旻靜攝）

加強陸戰！國民黨新竹縣長候選人楊文科14日晚間初次車隊掃街，由前總統馬英九陪同，橫掃竹北市，爭取支持者認同，馬英九大力推薦楊文科，期許他能讓新竹縣繼續繁榮。

馬英九14日下午馬不停蹄，與楊文科一起前往橫山、芎林、寶山，晚間最後一站來到竹北市，他特別向台下鄉親推薦楊文科，他表示，在蔣故總統經國先生領導下，設立了新竹科技園區，成為過去38年來台灣經濟發展的龍頭，生產的晶圓等產品暢銷全世界，變成全世界效法取經的對象。

馬英九透露科學園區成功的方法，就是吸引了一批人才從國外回來，投資技術，將產品賣出去，「就發大財」，當時的人均僅次台北，後來超過台北，就像高雄市長候選人韓國瑜說的：「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財。」馬英九強調，「新竹早就做到了。」

為了保證竹科與其他科技園區的繁榮與永續，馬英九認為一個懂經濟、科技與行政的人，適合來當新竹縣長，他說，若要新竹繁榮，不能少了楊文科，希望台下支持者都能給楊文科加油。

馬英九、立委林為洲等人也陪同楊文科車隊掃街，大規模橫掃竹北市，不少熱情鄉親爭相握手，喊加油、凍蒜。

(中時 )

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