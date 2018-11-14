3點不露？ 總設計師：殲-20突出3點無法展示

2018年11月14日 20:06 中時電子報 盧伯華

中國大陸殲-20隱形戰機總設計師楊偉表示，這次珠海航展上進行的殲-20展示飛行，最大遺憾是這架5代戰機最突出的3點無法展示，它們分別是：隱形功能、遠程打擊能力與信息化作戰能力。

針對這次殲-20在珠海航展上的表現受到各界不少掌聲，大陸中央電視台著名節目「焦點訪談」專訪了殲-20總設計師楊偉。楊偉在受訪時說，「殲-20本身它第一個突出隱身，第二個它突出遠程的打擊能力，第三個突出的是信息化作戰的能力。而這些突出的點，在航展上實際上都不能展示。」

中國大陸航空設計師、中國科學院院士、成都飛機公司殲-20總設計師楊偉接受央視節目訪問。（圖／央視焦點訪談截圖）

大陸媒體引述節目內容指出，由於殲-20是大陸自主研製的新一代雙發重型隱身戰機，對大陸國產戰機是極為重要的里程碑。殲-20首飛試飛員李剛表示，試飛不是由一架原型機就能完成的，從2011年開始，數架殲-20現身試飛場，不斷試飛、改進、蛻變，為戰機加入空軍戰鬥序列鋪平了道路。

李剛說，「殲-20這個飛機，在我的試飛生涯裡面，它測試應該是最充分的，它飛過很多以前沒有飛過的科目，而且飛得非常嚴格。試飛員本身面臨的風險主要來源於兩個：一個是這個東西比較新；另外一個就是它的極限。我們就是在極限當中，不斷地去發現問題，然後改正問題。」

中國大陸空軍資深試飛員李剛，也是2011年殲-20首飛的試飛員。（圖／央視焦點訪談）

報導指出，在此次飛行展示中，殲-20完成了不少高難度動作，「充分展示了殲-20戰機良好的操控性能和優異的作戰性能。」

珠海航展殲-20飛行表演指揮員張偉林表示：「動作高難度的應該是飛機的垂直爬升的性能。因為垂直爬升，我們在中空做的時候，速度可以大一點。在低空拉起之前速度並不大，飛行員操作要非常精準，同時也是展示飛機發動機強大推力。」

此外，楊偉還說：「在航空武器發展過程裡頭，第3代戰鬥機、第4代戰鬥機不是我們定義的，是西方發達國家根據它們的戰略需求，它們突出的重點，定義了第3代戰鬥機和第4代戰鬥機。整個追趕的過程，我們基本上大的發展思路是按照西方發達國家發展思路來追趕的。」

楊偉說，在第4代戰鬥機之後，可以叫第5代、第6代，目前西方發達國家沒有定義。而且說穿了它們的戰略需求和我們的戰略需求也不完全一樣，所以說真正在未來創新發展的過程，無論是從需求上還是技術上都會不一樣。在飛機的形態上相信也會不一樣。

(中時電子報)