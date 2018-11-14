台大缺校長逾1年 前校長重批民進黨「無道德的政府」

2018年11月14日 20:09 旺報 李侑珊

歡慶台大90周年校慶，台大校友總會今(14)日晚間舉行校慶酒會，面對台大一年多來仍未能有正式校長，台大前校長孫震則重批民進黨政府是「無道德的政府」，台大前校長李嗣涔在致詞時表示，遺憾台大迄今沒有正式校長，他呼籲蔡政府，以及身為台大法律系教授的教育部長葉俊榮，依法行政，盡速聘任合法的校長上任。

台大自今年1月5日遴選出新任校長，即台大財金系教授管中閔，迄今依舊未能獲得教育部頒布聘書而上任，台大近期適逢90周年校慶，今日晚間在台大醫院國際會議中心舉行校慶酒會，台大前校長李嗣涔以台大校友總會理事長的身分致詞。

李嗣涔表示，比照牛津大學、劍橋大學、哈佛大學等高等學府，迄今創校皆逾百年，台大創立於1928年，迄今年滿90周年，算是年輕的大學，並且在QS世界大學排名位居第72名，英國泰晤士報高等教育專刊（簡稱THE）的世界大學聲望，則獲評第51至60名區間。

李嗣涔在闡述完台大近年來的國際排名後，話鋒一轉，直說世界各國大學都在支持大學快速進步，「很遺憾，母校到現在還沒有校長」，他沉重呼籲蔡政府，以及身為台大法律系教授的教育部長葉俊榮，依法行政，盡速聘任合法的校長上任，好讓台大校務運作能恢復正常。

台大前校長孫震致詞時表示，如今國家教育經費稀釋，高等教育資源非常缺乏，所有大學的國際競爭力不斷降低，每所大學都要自助、自救，台大作為國內歷史最悠久的大學、校友最多的大學，校友遍及世界各行各業，一定有能力幫助台大度過財務難關，同時他也表達對代理校長郭大維的支持，辛苦經營校務，同時也建議郭能聯合全球台大校友會，方便捐款。

孫震也提到，台大沒有校長超過一年，這段時間以來，代理校長郭大維、遴選委員會，以及擔任遴委會召集人的台大前校長陳維昭，皆承受並抗拒很大的壓力，面對台大迄今沒有正式校長，他重批民進黨政府是「無道德的政府」，並且相信很快就要下台。

(旺報 )