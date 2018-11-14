鄉民抗議殯葬園區將委外經營 民雄鄉公所駁不實指控

2018年11月14日 20:24 中時 張亦惠

鄉民到公所前抗議殯葬園區未來將委外經營，公所斥「子虛烏有」。（張亦惠翻攝）

民雄鄉修改殯葬使用管理自治條例「殯葬園區委外經營」引起許多鄉民不滿，14日縣長候選人吳育仁、吳芳銘競選團隊、鄉長候選人許能通、縣議員候選人黃嘉寬等人，率眾到鄉公所抗議。民雄鄉公所回應，目前無規劃殯葬園區整體開發案，更無蓋殯儀館、火化場的事，完全是子虛烏有。

活動總指揮許崑峯表示，殯儀館、火葬場屬於社會福利，一般都是由政府部門來經營管理，鄉公所為了要委外經營，不惜修改管理自治條例，讓公共造產變成財團私有化的營利事業，整個嘉義縣都沒有這樣的事情，為什麼鄉公所要如此枉顧民意，靠攏財團。

吳芳銘指出，有選民向他陳情，民雄23公墓七、八樓塔位修繕之後，塔位的費用調高了1倍，對於不少鄉親來說，已經變成是負擔，若真的委託民間經營，相關殯葬費用，是否更加沈重？吳育仁也說，嘉義縣沒有一個鄉鎮採民營，若執意要委外，除傷害鄉親權益外，政客圖利財團陰影將揮之不去，主管單位理應召開公聽會，以民意為依歸，並待新鄉長產生後再做決策。

民雄鄉公所對候選人及民眾提出的疑問澄清，依據「促進民間參與公共建設法」以下簡稱（促參法）施行細則第9條規定，公墓及骨灰（骸）存放設施是不能委由民間建設，且公所從來没有委外經營之規劃，也不會將公共造產的金雞母委外財團經營。日前新建7樓8樓納骨堂，於今年4月啟用，啟用前收費標準由代表會審議後通過，目前公所統計全區僅剩6585個櫃位，也有2萬5000元的塔位，何來高1倍的費用？

鄉長何嘉恒更針對許姓候選人文宣表示，選舉過程應光明磊落，此文宣完全是扭曲事實，「謠言惑眾」的心態可議，他與公所同仁都經得起檢驗，除深表遺憾外，也遣責這樣破壞民雄安寧的行為。

(中時 )