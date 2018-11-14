米亞的鮮肉帥爸來了！《玩很大》黑隊迎接超強3隊友

2018年11月14日 20:24 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

中視《綜藝玩很大》收視率不斷攀升，黑隊自小鬼加入後，屢屢請到大咖來助陣，日前甚至請到張睿家、敖犬、郭靜等大咖。今（14）日《玩很大》IG放上新照片預告福島篇，黑隊這次贏來3隊友，其中一位就是有可愛女兒米亞的帥爸楊銘威。

福島玩很大黑隊找來三個超強隊友，分別是楊銘威（中）、嚴正嵐（左）、程予希（右）。（圖／翻攝自綜藝玩很大IG）

楊銘威和方志友結婚後人氣高漲，女兒米亞十分可愛更是賈靜雯女兒咘咘的好朋友，更和歐漢聲的女兒組三人女子團體「咘啾咪」。首次當場《玩很大》就來到近期逆轉勝的黑隊，與兩個超強玩咖嚴正嵐、程予希，讓網友預測這集黑隊贏定了！

楊銘威、嚴正嵐、程予希加入黑隊，讓玩粉熱情高喊這次一定贏。（圖／翻攝自楊銘威IG）

嚴正嵐自《花甲男孩》後打開知名度，活潑的個性更是討喜，非常適合上遊戲外景節目。樂樂程予希更是人來瘋，只要玩遊戲就會非常熱情跟認真。

《綜藝玩很大》日前才找來8年級生偶像敖犬與郭靜。（圖／翻攝自楊銘威IG）

《玩很大》IG隨後在放上一張照片，寫著「福島的太陽好舒服。」照片中不只有黑黃兩隊隊長小鬼與KID，更看到黃隊有Popu Lady的寶兒以及宇珊，看來福島玩很大陣容堅強，讓玩粉可以好好期待一下。

(中時電子報)