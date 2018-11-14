海碩女網賽》「微笑女神」莉絲基 來台買這個

莉絲基專注練球（海碩整合行銷提供）

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中時電子報
／台北報導
德國女網好手莉絲基大方秀出在台灣買的耳環。(陳筱琳攝)

2013年溫網女單亞軍、世界女子發球速度紀錄保持人的德國選手莉絲基（Sabine Lisicki），再度來台參加台北海碩女子網球公開賽，今天在女單第一輪發出10記「愛司球」，以6：3、6：2擊落大會第8種子、日本女將土居美咲，打出好的開始。

莉絲基今年初從台灣公開賽展開球季，海碩女網賽則是她本季最後一場賽事，談到今年個人整體表現，莉絲基回應：「我覺得自己今年體能狀態不錯，很可惜比賽中技術發揮就差一點點，所以現在世界排名比較後面，今天海碩這場比賽是我今年第一次體能、技術都到位的比賽，所以我很滿意、開心今天表現。」

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笑容可掬的莉絲基，在台灣有不少球迷支持，讓她對寶島印象非常好，而她也跟一般女生一樣，閒暇時會去逛街、血拚，今天出賽戴的貓咪、愛心耳環，就是在台灣買的，她笑著說：「我很喜歡小飾品，台灣有很多可愛的小東西，這對耳環是我在商店買的，不過台灣有名的夜市，目前我還沒空去。」

今年參加了台灣公開賽、海碩女網賽，莉絲基分析兩個賽事場地的不同，表示：「雖然都是室內比賽，球場也是另外鋪的，不過台灣公開賽的網球場地墊下是木頭地板，海碩的則是實心地板，打起來海碩的速度會快，而我為了在海碩能獲得好成績，來台灣之前大約休息了一、兩周，希望能夠挺進到最後一天的決賽。」

(中時電子報)

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