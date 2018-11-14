文化界又一震撼彈 紙風車執行長李永豐挺陳其邁！

2018年11月14日 20:45 中時 李義

成立12年，走遍全台偏鄉，觀眾超過140萬人次的知名劇團紙風車，綽號「李美國」的執行長李永豐表態挺陳其邁，成為繼小野、柯一正之後，又一文化界要角力挺！

李永豐在影片中表示，「12年來，透過七萬多個個人及團體的捐款，才能完全免費在全台灣各地偏鄉的演出；而且更需要更多的志工、更多的無名英雄、工作人員的艱苦執行才能完成。就像影片中這麼多的椅子，有140萬個人坐過。」

李永豐說，「對我們來說，一張椅子代表一個觀眾，一張椅子代表一個希望，而這樣子不是紙風車可以獨立完成的，它更需要更多的唐吉軻德、更多的無名英雄、更多的志工，才能完成這件事。」

李永豐強調，「陳其邁12年來默默地支持紙風車、默默地幫忙募款、默默地解決所有的困境。他這次的選舉也沒有要求我們幫忙。直到最近小野，我們的董事受到攻擊的時候，他還打電話來慎重道歉，非常抱歉地認為我們接受了很大的困擾。」

李永豐指出，「紙風車最近遭受到攻擊和謾罵，但是我們依然相信，人世間還是有情義在。我們知道未來還會接受很多無情的攻擊及謾罵。但是我們決定11月17號，我們決定參加高雄的大遊行，向高雄眾多支持紙風車的無名英雄、更多的唐吉軻德致敬。我們一起來看紙風車，一起來在乎高雄。」

最後，李永豐不忘打趣地說，「欸，其邁，其他椅子你處理哦！」

(中時 )