北漂女子車內燒炭　台中南屯警即時救援

2018年11月14日 20:41 中時 黃國峰

一名來自高雄的潘姓女子，日前因與男友冷戰一時想不開，在車內欲燒炭自殺，經其男友向當地派出所轉報台中市警局第四分局南屯派出所，員警透過車號最後在大墩南路找到潘女的車內，及時打開車門將她拉出，幸好經消防人員救護，已無大礙，成功拯救生命。

日前凌晨5時，南屯派出所員警接獲通報，指有一名女子在南屯區大墩南路，欲燒炭自殺，員警依通報的車號在大墩南路上來回巡查，緊張氣氛引起早起民眾的好奇。員警終於找到該車，發現潘女已臥倒於駕駛座，副駕駛座上則擺放著炭盆，員警立即大力拍打車門要叫醒她，見她緩緩睜開眼，眼神朦朧仍有意識，情況危急，幸發現車窗上留有縫隙，立即透過縫隙伸入車內將車門打開，將她扶下車，經消防人員救護，幸無大礙。

警方了解，潘女住高雄，與在台北的男友遠距離戀愛，平常只能以通訊軟體聯絡，感情維繫不易，近日又與男友冷戰，已多日未聯繫，突然想開車北上找男友，但途中越想越難過，行經台中時，一時想不開，向男友傳送道別訊息後，準備燒炭輕生，幸好其男友及時看見訊息，員警才得已解救寶貴生命，也一直勸告她不要再做傻事，順利化解危機。

南屯派出所長周景彬表示，遇上困境要積極地去面對與解決，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能夠度過難關，若身旁親友或自己也有雷同情況，可以撥打1995專線尋求諮詢。

★珍惜生命，再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

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(中時 )