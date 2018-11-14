台北》丁守中談教育政見 高中生關心能否縮短讀書時間

2018年11月14日 20:45 中時 張潼

國教行動聯盟今晚舉辦「市長候選人教育政見座談會」，現任市長柯文哲、國民黨候選人丁守中均出席，但發表時間錯開兩人未碰面，綠營姚文智則以書面說明政見。丁晚間提早到場，比柯待的時間長，也回答較多提問，其中，一名高中生直言現在學生讀書時間太長、70％都睡不飽，若丁守中當選市長，能夠解決嗎？

丁守中表示，每天讀書8到10個小時真的太多了，他兒子以前也是這樣，真的很辛苦；他認為，像美國高中3點下課，學生參加社團、培養才藝或運動專長，台灣可能真的學太多填鴨的內容，偏偏又沒競爭力。

因此他認為，如果當選，應該要請學者、專家、家長、老師代表來，看是不是用國際共同規範的課綱，另加強本國語言與文化、外語就好，不要搞得累得要死結果又沒競爭力，未來看怎樣一起來修正。

另外，也有與會民眾詢問丁守中對一綱一本教材的看法。丁守中說，很多家長都這樣跟他反映，但也有人認為一綱一本忽略多元化，「我心裡是蠻喜歡一綱一本」，應該把該學的學一學，少一點意識形態，多一點跟國際接軌、加強外語等，將來如何在中間取得平衡很重要。

針對近日引發討論的性平教育議題，丁守中則表示，性平教育是教導不要有歧視，這叫做性平教育，很多家長反映性平教育變成同性戀推廣，這有點走偏了，可能還是要適齡適教。

(中時 )