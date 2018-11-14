陳剛信否認跳槽東森 籌備新戲持續進行

2018年11月14日 20:41 中時 洪秀瑛

民視前總經理陳剛信去年初離開民視後，轉戰TVBS擔任副董兼總顧問，並成立製作公司「C.K.史坦利」。先前屢傳陳剛信與T台董事長張孝威鬧不合，今又傳出陳剛信因電視劇《女兵日記》及《初戀的情人》口碑不如預期，和T台明年合約到期後，將帶領子弟兵跳槽東森。

陳剛信會被傳轉戰東森，業界推估有3個可能性，其一他女兒陳瑩在東森擔任主播，其二東森現任總經理王智應過去在民視也是陳剛信的子弟兵，其三東森戲劇台外傳將更改台名為「東森台灣台」，原因除了NCC對各台有自製比例的要求，否則影響未來換照，再來若購買無線台的自製劇在有線台播出或自製戲劇節目都可置入及冠名，東森盼藉由陳剛信的專業長才締造新的可能性。

東森戲劇台第一檔播出的戲劇是民視《大時代》，11月26日起將從7點半播到10點，劇中演員江祖平、小甜甜、王瞳、邱琦雯19日將出席造勢。東森戲劇台台長鄒憶邻今表示，「目前沒得到公司要更換台名的通知，現在各類型節目該播的都照常播出」，未來會增加台語戲比重？她表示還不清楚，現在只有先買《大時代》播出權。

由於TVBS明（15日）將召開董事會，陳剛信方面認為突然冒出他要跳槽傳聞不單純，他也否認跳槽，副總郝孝祖今表示，陳副董心情不受影響，傳聞都是子虛烏有。實際上《女兵日記》收視率及產值都讓TVBS翻了1倍，並帶動整體收視率，且「史坦利」公司TVBS也有投資，目前包括單元劇《天堂的微笑》、《預約過去》等也都持續進行。

(中時 )