陸稱非洲豬瘟形勢「十分嚴峻」 各收費站將設檢疫檢查

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旺報
賴志昶

大陸非洲豬瘟持續延燒，農業農村部、交通運輸部、公安部13日聯合發布《關於切實加強生豬調運監管工作的通知》強調，當前非洲豬瘟防控形勢「十分嚴峻」，疫情在17個省份發生，已傳入南方腹地生豬養殖大省。同時，《通知》要求各地部門要嚴加控管生豬運輸車輛，並聯合在各收費站和超限檢測站實施檢查，全力防範疫情通過生豬調運跨區域傳播。

《通知》指出，根據流行病學調查結果顯示，生豬長距離調運是疫情跨區域傳播的主要原因，不符合動物防疫要求與未經清洗消毒運輸車輛具有較高的疫情傳播風險；同時，有不法分子在利益驅使下，從高風險省份違法違規調出生豬，部分地區因此引發非洲豬瘟疫情。

《通知》要求，各地畜牧獸醫部門要按照國務院與要求和農業農村部規定，做好對生豬運輸車輛的備案管理工作，嚴格查驗生豬運輸環節中的相關檢疫證明與情況，核對生豬啟運地、目的地及運輸路線，發現違法違規運輸生豬等情形，必需嚴肅處理。

《通知》稱，交通運輸部門則要即時調整管控措施，不能讓運輸生豬等活畜禽的車輛享有農產品「綠色通道」政策，要在收費站設立警告提示標誌，對運輸生豬與其產品的車輛實施嚴格檢查，發現違法調運情況應即時通知畜牧獸醫部門，配合做好相關處置工作。

《通知》還要求，公安部門要加大對私屠濫宰、妨害動植物防疫檢疫等違法犯罪行為的打擊力度，協助畜牧獸醫部門、交通運輸部門對生豬運輸車輛進行監督檢查，對阻礙檢查、暴力抗法以及其他突發事件及時進行處置，維護社會正常秩序。

《通知》強調，各地畜牧獸醫部門、交通運輸部門、公安部門要強化合作，建立聯查聯動工作機制，在動物衛生監督檢查站、公路收費站和超限檢測站等各類檢查站實施檢查，並即時通報疫情信息。

《通知》最後指出，交通運輸部門、公安部門要積極配合畜牧獸醫部門對生豬運輸車輛開展檢查；畜牧獸醫部門要加大對調運生豬違法違規行為的查處力度；各有關地區要即時相互通報，密切配合，嚴厲打擊跨區域違法違規調運行為。

(旺報 )

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