獨／妮妮休學又爆分手 老爸歐陽龍這樣說

歐陽龍（右）給大女兒歐陽妮妮很大生活空間。（麗象影業提供、資料照）

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演員群。（麗象影業提供）
張捷（左起）、歐陽妮妮、張書豪、蔡黃汝。（麗象影業提供）
歐陽妮妮和黃仲崑。（麗象影業提供）

23歲歐陽妮妮與31歲的緋聞對象、五金行小開李家安常被媒體拍到出雙入對，今年8月也被拍到共用耳機黏TT，大方在街上勾手，似愈愛愈公開。她14日出席奇幻愛情喜劇《腦波小姐》發佈會，劇中有吻戲，是否要向緋聞男友報備？她說：「最近都在專心工作，和劇組在一起，沒有聯絡。」已分手？她尷尬反問：「我們有在一起嗎？」轉頭向蔡黃汝求救。

她為拍戲犧牲感情，學業似也無法兼顧，她坦言為了第一次主演的電視劇已經「沒在上課」，默認已休學。據悉，她沒參與畢業製作，也有很多科目被當，學校老師認為她很難順利畢業。她的爸爸歐陽龍表示不清楚女兒的學業和感情，「她長大了，我完全尊重，不干預她的安排和決定，我這陣子也不敢找她站台，怕給她壓力，她只要正當面對自己的人生就好。」

《腦波小姐》演員還包括張書豪、歐陽妮妮、蔡黃汝（豆花妹）、張捷、黃仲崑、陳孝萱、夏靖庭、狄志杰、劉修甫。歐陽妮妮說，剛開拍時心理緊張又壓力大，9天瘦了3公斤，現在體重約50。她第一次和張書豪合作，對他第一印象是「嚴肅、難相處」，但因手遊開啟聊天話題，相處後發覺他很會帶動氣氛，也誇張捷戲裡外都是暖男，「我拍完哭戲，他會買巧克力送我」。

(中時 )

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