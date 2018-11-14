土城日和市民活動中心啟用 貓頭鷹樂高積木造型超吸睛

2018年11月14日 21:08 中時 許哲瑗

全台第二座輕鋼構貨櫃活動中心土城日和市民活動中心，今（14）日由市長朱立倫、地方民意代表及里長共同揭牌，與里民一起歡喜入厝，這座灰色貨櫃堆疊的活動中心，宛如大型貓頭鷹樂高積木，屋頂的貓頭鷹耳羽相當醒目，與日和公園及兒童遊樂場地景融為一體，也讓日和里、員福里、員林里、明德里和日新里3萬多市民又多了一個安心舒適的歡樂場域。

朱立倫表示，日和市民活動中心的啟用是地方期待10年的大事，這座議員、里長和大家透過參與式預算精神打造的優質活動中心，由曾獲「第15屆公共工程金質獎」肯定的知名花蓮貨櫃星巴克同一設計團隊操刀，採用最新穎的輕鋼構工法，透過各式綠建築元素，不但環保耐震，也達到「節能、減廢、健康」的目標。希望里長多辦活動，讓活動中心成為聯繫里民感情的好所在。

負責建築設計的王啟圳建築師表示，活動中心在通風及隔熱上都有特別的規劃，除了利用基地原本就有的滯洪池讓建築輕輕地浮在水上面，並透過台灣住民文化「欄杆式」建築的轉化撐起建築，讓雨水停留在建築下方聚集冷空氣，當上方有水平風經過時，就會帶動建築下層的冷空氣上升，讓大家在夏日也可以感受涼風徐徐的微氣候，增加身體的舒適感 。

另外，活動中心外牆上的菱格網，種植攀藤類植物，當這些綠色植物滿佈後，就可成為雙層牆，降低建築表面的溫度，且活動中心位於日和公園林木蓊鬱地景內，整棟建築就像蹲在森林裡的貓頭鷹，自由自在的融入在環境當中。

民政局長江俊霆說，日和市民活動中心是由工務局新工處代辦，總工程經費1200餘萬元， 1層樓約100坪的建築，採挑高設計，並裝設大面落地窗增加通透明亮感。內部不設隔間的寬敞空間，讓里民能依活動、研習、集會性質，彈性運用空間，同時設置銀髮俱樂部及社區關懷地點，戶外還有可食地景讓大家親手種菜體驗綠色療癒，並提供老人共餐，享受在地樂活。

民政局表示，繼土城大安、日和市民活動中心啟用後，年底前還有新店日興、五股五股、金山豐漁等3座貨櫃設計的市民活動中心將陸續啟用，為在地民眾提供最優質的休憩空間。

(中時 )