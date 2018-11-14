藍搶搭「韓流」列車 綠找賴神、黃偉哲背書

2018年11月14日 21:13 中時 李其樺

民進黨台南市議員林志展（右）力拼連任，找來前台南市長賴清德合掛看版為他背書。（李其樺攝）

民進黨台南市議員候選人李偉智（右）與同黨台南市長候選人黃偉著折合掛看板。（李其樺攝）

台南市第五選區（善化、安定、新市、新化、山上）10搶5席，藍綠候選人各自找大咖合照宣傳，國民黨市議員候選人黃俊勝除了與高思博合拍看板，近日搶搭「韓流」風潮，請來高雄市長候選人韓國瑜錄音為他拉票，綠營多名候選人則選擇前台南市長賴清德與台南市長候選人黃偉哲合拍看板拉抬聲勢。

國民黨在第五選區除了提名前議員李文俊參選，另外徵召現任議員林全忠的服務處主任黃俊勝參選。相對回鍋參選的李文俊以逸待勞，按部就班打選戰，首度參選市議員的黃俊勝全程卯足全力衝刺，為了加強宣傳力道，他還特地將宣傳車車身塗裝改成「西瓜」造型，使得許多選民會心一笑，成功達到宣傳效果。

近日國民黨高雄市長候選人韓國瑜人氣竄升，在全台造成「韓流」風潮，黃俊勝也請到韓國瑜為他錄音宣傳；黃俊勝表示，他和韓國瑜在這次選舉同樣抽到1號，他們也同樣以六旬高齡披甲出征，也祝福雙方都能打贏年底選戰，當選市長和市議員為百姓謀福利。

民進黨在本區提名現任議員林志展、林志聰和新人陳碧玉、李偉智4人參選，林志展選擇和前台南市長賴清德合掛競選看板；陳碧玉、李偉智則與民進黨台南市長候選人黃偉哲合掛競選看板。據綠營評估第五選區選情相對穩定，候選人也沒有太多造勢動作。

(中時 )