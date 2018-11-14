曾被騙來台「禪修」吃素 徐崢參加金馬發願吃好補回來

徐崢踏上紅毯收到粉絲熱烈歡呼。（粘耿豪攝）

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李安。（粘耿豪攝）
徐崢。（粘耿豪攝）

金馬影展昨進行至第7天，紅毯之夜第3天邀來入圍最佳劇情長片、男主角、男配角、新導演、原著劇本、造型設計、剪輯等7獎的《我不是藥神》。李安偕該片男主角徐崢踏上紅毯，表示入圍公布以前就特別交待今年的電影要兼容並蓄，「這些都是優秀作品，這部片在大陸相當轟動，不止商業價值，更重要是社會議題受大家喜愛。」

男主角徐崢透露他其實來過台灣多次，曾為了電視劇宣傳、帶話劇演出，甚至還在台進行「禪修之旅」，「全程都吃素，覺得很虧，很希望來參加影展吃好一點補一補。」頒獎典禮進入倒數，他心裡特別開心，「表演就已經是回報了，別人還讓你入圍給你肯定！」至與有無信心拿獎，他誠實地說：「還是要有期待，但自己也要有心理建設。」

也是導演的徐崢這次回歸演員與新導演文牧野合作，其實是受李安前年在上海電影節的論壇演講啟發，希望電影能整合娛樂性與藝術性，「給我們很大的鼓舞，物色出色的年輕導演。」至於之後會不會再執導演筒？他急忙說：「我踏踏實實演戲就好，當導演太累了。電影的社會性與靈魂性交給其他導演。」

電影入圍7獎，導演文牧野直言當然最想拿最佳劇情片獎，「因為這代表大家的努力。」認為電影強調的是勉勵人要一直懷有善良正面的態度。

(中時 )

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