新北》王明麗南下拜訪韓國瑜 熱情擁抱齊拚凍蒜

2018年11月14日 21:38 中時 許哲瑗

新北市議員王明麗遭指控賄選並獲50萬元交保，她對此重申「自己沒有能力買票，也絕不會買票」，日前更特地南下與高雄市長候選人韓國瑜會面，兩人互稱「賣菜郎CEO vs. 菜市場女兒」，彼此分享打選戰經驗，盼選票開出好成績。

素有「三峽土地婆」之稱的王明麗，從25歲開始做了3屆鎮民代表、6屆議員，在三峽地區服務多年，上月因前議員蘇有仁解職而遞補上任，同時尋求連任，日前卻被民眾檢舉涉嫌以贈送花瓶、背心等價值超過30元等物，給三峽各里長賄選並獲50萬元交保，王明麗事後澄清，自己一直以來以清廉自居，絕無買票行為，也沒有能力買票。

面對激烈選情，王明麗特地抽空南下拜訪國民黨高雄市長候選人韓國瑜，分享選戰經驗。王明麗說，兩人在台北縣第12屆、同一天進議會，也是「北台灣問政會」的老同事，一起為三峽北大社區、焚化爐的改善打拼過，早就建立革命的深厚情感，大家都說韓國瑜是「賣菜郎」，剛好自己也從小就在菜市場長大，碰巧成了「賣菜郎CEO vs. 菜市場女兒」。

韓國瑜也在現場熱情給予王明麗擁抱，為老朋友支持打氣，他說兩人同一天進議會，緣分不淺，也呼籲選民別讓選票被瓜分，務必全力支持，用選票證明對王明麗的信任。

(中時 )