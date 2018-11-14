大陸准許自製電影重新上檔 放映影廳以2500個為限

2018年11月14日 21:37 旺報 廖慧娟

吳京憑《戰狼2》甫獲大陸第34屆大眾百花影帝榮銜，依大陸新規定，明年10月底，該片可以重新在電影院上映。（取自新浪娛樂）

大陸國家電影局為了讓大陸自製的好片再次日前上映，日前公告《國產電影復映暫行規定》，並於12月1日起施行，已取得《電影公映許可證》或公映許可，下檔滿2年的電影，可以再次進入戲院重新上映，但全部放映範圍不超過2500個影廳，每家影院放映單部復映影片的影廳，不超得過1個。

舉例來說，2017年創大陸影壇票房紀錄的《戰狼2》，讓吳京在日前拿下第34屆大眾百花獎影帝榮銜，該片在2017年10月30日下檔，只要再度向大陸官方申請審批，即可在2019年10月31日重新進入電影院放映。

電影局表示，此一規定是為了「進一步弘揚和傳承優秀電影文化，豐富電影市場產品供給」因此，准許下檔2年的好片重新進入電影院放映，並依據大陸《電影產業促進法》和相關法規，制定了此一《規定》，以規範和完善電影映管理。

《規定》強調要嚴格保護各版權相關方合法權益，明確劃分復映影片的管理的放映範圍，以及審批的主管機關：大陸官方「有關部委、有關人民團隊、軍隊所屬電影單位為第一出品單位的影片」，由國家局直接重審，其它影片按照屬地管理原則，由第一出品單位所在區域的電影主管部門重審，但重審意見及放映安排需要上報電影局。

(旺報 )