小兄弟搶領百年校慶頭香 深夜翹家

2018年11月14日 21:53 中時 巫靜婷

為搶頭香領取百年校慶紀念禮品，胡姓兄弟檔夜宿校園被巡邏員警發現，立即通知其家長帶回。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣通霄鎮烏眉國小11日舉辦百年校慶活動，1對胡姓兄弟凌晨2點多從家中偷溜出門到5公里外的學校，準備夜宿校園「搶頭香」領取第1份禮品，途中被烏眉派出所巡邏員警發現，立即被帶回安置並通知家長，胡姓兄弟父親接到電話還以為是詐騙集團，幸好最後兩兄弟安全返家，結束1場虛驚。

半夜偷溜出家門搶頭香的14歲及12歲胡姓兄弟分別為該校校友及在校生，因為想搶當隔天百年校慶第1個領取紀念品的人，相約凌晨2點一同到學校夜宿準備，哥哥騎著自行車，弟弟則跟隨在側小跑步，在苗128線與苗36線路口被巡邏員警發現，警方考量夜深且寒涼，顧及2名學童的安危先將其安置。

烏眉派出所所長黃智湖表示，胡姓兄弟被帶至附近的公車亭安置並立即通知他們的父親到現場將其帶回，胡父半夜接到派出所電話一度以為是詐騙集團，後來發現小孩真的不見了才急忙趕到，對兩兄弟異想天開的行為感到好氣又好笑，兄弟檔安全返家後，隔天全家也一同參加校慶。

烏眉國小始於1918年3月21日設立，前身是通霄公學校烏眉坑分校，今年適逢建校百年，11日擴大舉辦校慶活動，校方表示，當日安排胖卡車等辦園遊會，大學以下校友可獲贈200元園遊券，此外校友捐款達2000、3000元有紀念品、感謝狀相贈，這件夜宿校園搶頭香插曲，因家長、警方未通報，校方並不知情。

(中時 )