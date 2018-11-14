台南》高思博挺愛家三公投 為守護下一代而努力

2018年11月14日 21:57 中時 曹婷婷

視捍衛傳統價值為使命，國民黨台南巿長候選人高思博今天出席由大台南眾基督教會主辦的「台南幸福興起」祈福會，呼籲11月24日千萬別忘了領取公投票，支持愛家三公投，一起為守護下一代而努力。

「你挺愛家，我們就挺你」！大台南眾基督教會兩大系統的龍頭，長老教會台南中會的議長吳克勳牧師、台南巿基督教協進會理事長蔡安祿牧師率領30多位牧者在台南巿議會室召開「台南幸福興起」為候選人祝福禱告特會，為挺愛家公投的巿長及市議員候選人，一同祝福禱告。

現身表達贊同理念的候選人不分藍綠，除了高思博，還有巿議員候選人王家貞、洪玉鳳、林燕祝、盧崑福、李中岑、蔡淑惠、許至椿、林美燕、戴銘正、蔡旻峰、蔡四結、張家睿、張富森、吳杰、陳志峰、莊玉珠、黃榮裕、陳正育、許又仁，都獲得台南眾教會的牧者祝禱與支持。

吳克勳牧師強調，家庭如果崩盤，國家、社會基礎也會不穩定，教會是社會中重要道德力量的吹哨者，呼籲各教會的弟兄姐妹將票投給支持愛家三案的候選人。

台南捍衛婚姻家庭聯盟總召机嘉勝牧師指出，「保障同志，但不修改民法！」民意有9成支持捍衛家庭價值，勇敢站出來，是與民意站在一起，民意一定會聚焦在支持愛家公投的候選人身上。蔡安祿牧師指出，公投是很不容易爭取到的民主權利，鼓勵民眾踴躍領取公投票，一起來守護婚姻家庭的未來。

高思博重申，「反對為同婚、為少數人，就去修改民法，去改變多數人維護的家庭倫理制度，這是不對的，傳統才值得尊重。」強調在造勢活動場合也一再為愛家公投的宣傳而努力。

(中時 )