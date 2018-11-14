鍾家駿紅榜衝金馬 《只有大海知道》夏威夷二刷更感動

2018年11月14日 21:55 中時 潘鈺楨

台東縣長紅榜送蘭嶼之光，長老送銀飾助攻金馬。（海鵬提供）

台東縣長紅榜送蘭嶼之光《只有大海知道》長老送銀飾助攻金馬主演國片《只有大海知道》的蘭嶼童星鍾家駿，日前榮獲白俄羅斯明斯克國際影展「最佳青年演員獎」的消息轟動蘭嶼！不僅周遭鄰居紛紛前來祝賀，台東縣長黃健庭更製作紅榜相贈，昨天在電影原型人物顏子裔老師的代表下，將這份紅榜張貼在蘭嶼首位影帝的家中，吸引許多鄉親前來爭睹，直呼鍾家駿是「蘭嶼之光」，現場還有漁人部落廖清福長老致贈手腕銀飾，代表著蘭嶼男性最高榮耀，期望鍾家駿能帶上傳統寶物登上金馬獎紅毯。

蘭恩文教基金會也為了祝賀鍾家駿在國外封帝，特別在蘭嶼加開一場放映會，讓觀眾能二刷回味影帝演技，並為他周六角逐金馬獎最佳新演員獎集氣。

在蘭嶼鄉親紛紛二刷力挺電影的同時，新科影帝鍾家駿也忙著參加國際影展，他這幾天遠赴夏威夷出席映後Q&A，吸引不少當地原住民觀眾爭睹這位達悟族童星的演出，更有多位來自高雄的留學生們來為他打氣，祝他能順利騎金馬。值得一提的是，鍾家駿為了出席國際影展的場合，特別苦練英文對話，今天的映後Q&A就全程都用英文回答，讓現場觀眾為之驚艷，而大家知道鍾家駿拍攝時竟只有12歲後，都露出不可置信的神情。

第55屆金馬獎將於本周六（11/17）登場，但本屆最年輕的入圍者鍾家駿卻還沒準備得獎感言，原來他擔心得失心太重，所以不去想得獎的事。有趣的是，身為電影《霸王別姬》狂粉的他，最期待能跟評審團主席鞏俐合照，還希望能在偶像面前唱一段「我本是男兒郎，又不是女嬌娥」，重現片中的經典橋段。

(中時 )