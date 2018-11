槍與玫瑰周六桃園開唱 維安祭出最高安檢規格

2018年11月14日 22:01 中時 潘鈺楨

睽違台灣九年的金屬搖滾樂傳奇樂團槍與玫瑰(GUNS N’ ROSES),將於本周六在桃園國際棒球場登場演唱。或許也是感受到全球歌迷殷切期待的心,這次槍與玫瑰在世界各地的演出都唱好唱滿,演唱會時間3小時起跳。過往以火爆個性出名的主唱埃克索羅斯(Axl Rose),在樂團主音吉他手史萊許(Slash)回歸之後,脾氣也收斂許多,連幕後工作人員都開玩笑透露槍與玫瑰現在雖然在台上還是搖滾魂全開,但私底下已變成一個很Peaceful的樂團了。

但因為過往在演唱會現場曾發生過的火爆事跡,國外團隊針對這次世界巡演的維安依舊嚴陣以待,祭出最高規格的安檢規範,任何玻璃或硬塑膠容器、打火機和香菸等易燃物品,還有像鍊條、尖頭鉚釘等被搖滾迷視為象徵,但卻可能被當做武器的尖銳飾品或工具,都在違禁品清單內。請已購票的歌迷務必事先上主辦單位官網或臉書專頁確認安檢規範,並於現場配合安檢程序,以避免因攜帶違禁物品導致延遲入場或無法入場。

被譽為史上百大經典藝人、死前必看的50組藝人之一的槍與玫瑰,他們所創下的搖滾神話只有親眼見證才能感受其中的魅力,主辦單位特別提醒,此次演唱會將長達至少3小時,請歌迷們要注意活動結束後返家的交通安排,如要搭乘高鐵或捷運等大眾交通工具,請提前注意末班車時間,或預先安排交通住宿。

限量票券購票資訊如下 :

【GUNS N’ ROSES NOT IN THIS LIFETIME TOUR LIVE IN TAIWAN 槍與玫瑰2018台灣演唱會】

演出時間/地點 : 2018/11/17 (六) 7PM桃園國際棒球場

票價 : NT$6,800/ NT$5,800/ NT$4,800(完售)/ NT$3,800(完售)/ NT$2,800/ NT$1,800/ NT$800

*請於購票25小時前至拓元售票網站完成加入會員及手機號碼驗證,新舊會員皆須完成此驗證程序,方可購票。

**搖滾區站席不需序號,請依工作人員指示依序入場。

***搖滾區站席為人身安全起見,七歲以下與身高未滿110公分及孕婦請勿購票入場。

****入場須配合嚴格安檢,詳細規定與辦法請關注活動官網。

