大陸—東協自貿協定「升級版」 全面生效

2018年11月14日 22:21 中時 諶悠文

大陸國務院總理李克強14日在新加坡舉行的「中國—東盟領導人（10+1）會議」上宣布，中國與東協（大陸稱「東盟」）各國已於13日最終完成自由貿易協定「升級版」的所有國內程序，「這將進一步提升中國—東盟經貿關係，向國際社會釋放維護多邊主義和自由貿易的積極信號」。

《中國政府網》報導，以中國—東盟自由貿易協定「升級版」全面生效為契機，推進中國—東盟貿易投資合作全面升級，是本次「10+1」會議上各國領導人的共同呼聲。

菲律賓總統杜特蒂表示，中國—東協全面實現自貿協定升級的議定書，體現了雙方不斷推進貿易和投資自由化便利化的步伐。「我們相信，東盟和中國一定可以繼續促進貿易和投資的合作，維護多邊主義和多邊體系，這是我們的共同利益。」

馬來西亞總理馬哈地說，貿易對中國與東協至關重要，希望進一步保持和中國的交流往來，深挖貿易潛力。

印尼總統佐科威則表示，「我們現在都能感受到國際經濟中的不確定影響：保護主義和零和博弈勢頭上升，本地區也面臨很多挑戰」；「要應對這一變化，東盟和中國別無選擇，只能加強合作，讓東盟和中國成為和平與安全、穩定與繁榮的重要支柱」。

作為東協輪值主席國，新加坡總理李顯龍表示，東協和中國都支援以規則為基礎的、開放的多邊主義，支持經濟蓬勃發展，支持擴大開放、互聯互通。「中國—東盟自由貿易協定升級議定書的全面執行，不僅將進一步促成雙向投資、雙向貿易，更將發出支持多邊經濟和貿易合作的強有力的信號。」

在東協各國領導人發言結束後，李克強在總結講話時表示，當前世界形勢中不穩定、不確定因素顯著增加，保護主義單邊主義抬頭，這給東亞地區帶來了前所未有的挑戰，但其中也蘊藏著機遇。

李克強說，「中國和東盟深化全面合作，攜手打造更高水準的戰略合作關係，構建更為緊密的中國—東盟命運共同體，這對整個人類社會都是貢獻。」

中國政府網指出，中國已連續八年是東協最大貿易夥伴。2017年，中國—東協的貨物貿易額達到4,420億美元，占東協外貿總額的17%。

大陸與新加坡則已於12日下午正式簽署中新自貿協定升級議定書，升級後的中新自貿協定不僅對原協定的原產地規則、海關程序與貿易便利化、貿易救濟、服務貿易、投資、經濟合作等六個領域進行「升級」，還新增了電子商務、競爭政策和環境等三個領域。

大陸商務部稱，這不僅實現了全面自貿協定的目標，而且許多條款對標的是國際貿易高標準。

(中時 )