楊大正錄音電腦頻當機 《小美》主題曲遇詭異事件

2018年11月14日 22:09 中時 潘鈺楨

盧律銘。（甲上提供）

懸疑推理國片《小美》，邀來曾以電視劇《天黑請閉眼》榮獲第52屆金鐘獎「最佳音效獎」新銳配樂師盧律銘操刀電影配樂，雙料入圍本屆金馬獎「最佳原創電影音樂」和「最佳原創電影歌曲」2項大獎。其中由滅火器樂團主唱楊大正演唱電影主題曲〈迴光〉，更是由電影9位關係人各段風格迥異的配樂融合而成，盧律銘透露楊大正是用爸爸的心情在唱〈迴光〉，他說：「我要他把女兒想像成片中的『小美』，不同於滅火器的楊大正，他唱〈迴光〉時就是一個外表滄桑、內心溫柔的大正爸爸。」

新銳配樂師盧律銘獨具風格的音樂設計，為電影《小美》增加了神秘又懸疑的氛圍，而他也爆料主題曲〈迴光〉製作過程曾遇到詭異事件。當時主唱楊大正的女兒才剛出生沒幾天，好不容易抽空到錄音室工作，沒想到電腦卻頻頻當機停擺，於是盧律銘在心中對著「小美」默念：「希望她能幫忙錄完這首屬於她的歌曲。」結果電腦就奇蹟似地復活，但歌曲錄完後又停止運作了。此外，盧律銘坦言：「電影配樂和9個關係人都是拼湊《小美》的拼圖。」他表示後製混音時，有一段配樂搭上畫面感覺很不對勁，最後監製鍾孟宏一語道破樂器演奏得太過完美，讓他體會到有時候配樂的不完美，反而會烘托出電影最完美的樣子。

他舉出片中張少懷飾演靈媒的音樂〈阿邊〉為例，那一場在颱風天到海邊招魂的戲，現場有強風、海聲、樹葉聲、招魂鈴聲和火把揮舞的聲音，再加上金獎攝影中島長雄掌鏡，所有聲音和畫面都有強烈風格，他說：「音樂其實就像靈媒一樣，必須游離在聲音和畫面之間，取得最好的平衡。」

電影敘述來自台東的問題少女小美美(饒星星飾)，到台北工作後卻離奇失蹤，媽媽(柯淑勤飾)、房東(陳以文飾)、前男友(巫建和飾)、現任男友(劉冠廷飾)、女老闆(尹馨飾)、靈媒(張少懷飾)、同父異母哥哥(納豆飾)、公司經理(邱隆杰飾)及一面之緣的攝影師(吳慷仁飾)…等9位最後和小美有接觸過的關係人，究竟小美的失蹤和誰有關？電影將於12日1日在台上映。

(中時 )