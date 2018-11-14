《艾莉塔》全新預告片 細膩交代心路歷程

艾莉塔是完全喪失記憶的機械合成人。（福斯提供）

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農曆年賀歲檔電影《艾莉塔：戰鬥天使》昨晚全球同步公開全新預告片，揭開磅礡科幻動作大片的故事面紗，並細膩地交代出主角「艾莉塔」的心路歷程。

《艾莉塔：戰鬥天使》由好萊塢億萬大導詹姆斯卡麥隆親自改編撰寫史詩動作冒險劇本，領軍《阿凡達》金獎製片團隊全力打造，並邀請到《萬惡城市》系列動作名導勞勃羅里葛茲擔任導演，動員好萊塢最頂尖動態捕捉特效公司WETA，耗時多年而精雕細琢的年度動作大片。

電影是部充滿著希望、愛情及權利鬥爭的超級動作鉅作，劇情設定在未來的幾個世紀後，描述一個名叫「艾莉塔」（羅莎薩拉查 飾）並且完全喪失記憶的機械合成人，她被充滿熱心的合成人醫師依德（克里斯多夫華茲 飾）在廢鐵鎮一處的廢料場裡拯救出來，並將她從受損的狀態中修護重建；甦醒過來的她，發掘所有的事物對她來說都是全新體驗，正當她開始重新適應這個險惡的廢鐵鎮新生活同時，依德也試著避開讓艾莉塔尋回她神秘的過去，但她的鎮上好友雨果（基安強生 飾）卻起身幫助艾莉塔恢復過往記憶，同時也讓兩人的感情急速加溫，直到致命的威脅到來，危急著她所培養出來的全新感情，這才喚醒了她擁有保護朋友、家人及她的真愛的強大戰鬥功力，這一切更將引導著艾莉塔揭開社會的真相，並對抗黑暗且腐敗世界的不公不義，最後更發現一個少女也可以有改變她所存在世界的力量。電影將在明年2/5（大年初一）在台上映。

(中時 )

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