康寧大學違法招外籍生 教部勒令停止招生

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旺報

康寧大學違法招收斯里蘭卡學生來台非法打工，教育部昨（14）日祭出重罰，不只將扣減其招生名額，也將停發獎補助款，並暫緩改制回專科，目前共裁罰100萬元，校方坦承疏失，但承諾不會資遣教師或要求學生轉學。

教育部政務次長姚立德表示，教育部去年11月接獲檢舉後，已進行糾正，並靜止招收該校境外生，近日在立法院教育及文化委員會的要求下，教育部7日組織調查小組，9日無預警到康寧大學台南校區調查，發現有3件違法情事。

姚立德表示，3件違法情事中，2項除了包含違法招收斯里蘭卡學生及涉及非法打工，另1項則是該校將推廣教育學分班學生，未經過合法入學管道，轉為具有正式學籍的學位班，

姚立德強調，教育部已對康寧大學做出懲處，不只停發該校108學年度獎補助款及招生名額，另則是規定不得以停招或改制為由，要求學生轉學；此外，是康寧大學招收的斯里蘭卡學生沒有附上財務證明，外交部有疑慮，校方行文表明給予學生4年全額獎學金，外交部才發出簽證，教育部要求校方信守承諾，提供4年全額獎學金。

至於尚未開課的推廣教育學分班及非學分班，姚立德則說，立即停止辦理，但已開課的班級，顧及學生權益，仍應繼續上課，另依照《私校法》第80條，處康寧大學董事長、校長各新台幣50萬元罰鍰，如後續改善不佳，將解除董事長及部分董事職務。

康寧大學主任秘書閻亢宗則說，康寧大學新行政團隊於8月上任，面對這起疏失，將委託律師透過司法途徑解決，但校方會扛起行政責任，不會逃避，不會資遣教師或要求學生轉學。

為維護權益，康寧大學台南校區自救會15日下午將到教育部請願，要求教育部保障師生權益。

(旺報 )

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