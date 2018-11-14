侯孝賢呼籲學員大膽創作 狂讚資優學長胡波

金馬電影學院院長侯孝賢（左）和學務長廖慶松鼓勵新銳導演勇於創作。（羅永銘攝）

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李承陽
温貞菱（左起）、姜秀瓊、黃信堯、連俞涵均出席結業式。（羅永銘攝）

2018台北金馬電影學院結業式暨NETPAC頒獎典禮14日在台北舉辦，院長侯孝賢導演看完學員作品後語重心長說：「我看了有點傷心，電影其實很簡單，朋友或家人、情感沮喪都會遇到，只是我們沒有辦法用電影表現出來，希望學員多看一點小說。」並表示可能是自己比較嚴格，呼籲學員們：「大膽一點，金馬學院能幫助你們。」

接著侯孝賢分享：「我們要隨時隨地都要保持一種『想拍』的感覺，要對這城市有體悟。」便舉今年入圍金馬的《大象席地而坐》為例，一連提了3次片名、讚美也不下3次，得知該片已故導演胡波正是師出金馬學院，是4年前結業的學長，他笑說：「這樣講起來我們好像還有點用。」

本屆導師由姜秀瓊導演指導短片《對講機》、黃信堯導演指導《冰箱》，黃信堯上台時不改幽默風格，自嘲：「我們這隊最大的敗筆就是我被剪掉了，這組採取自生自滅。」

而今年指定主要演員温貞菱和連俞涵也都到場，連俞涵說：「這是第一次在大銀幕看自己演出，整個劇組的氣氛都很溫和。」她跟片中的兔子相處3天，過去曾跟狗貓合拍過，但這次覺得跟兔子溝通、對戲最有感覺，甚至覺得兔子很懂人心。

(中時 )

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