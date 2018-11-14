這些中藥聖品別和西藥一起吃！進補不成反會大失血

2018年11月14日 22:33 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

秋冬是進補旺季，不少民眾習慣吃各種藥膳補身，無論薑母鴨、麻油雞、羊肉爐、藥燉排骨還是四神湯等等通通搬上桌，但藥害救濟基金會提醒，藥膳料理的中藥材，可能會跟西藥產生交互作用，民眾最好先詢問專業醫療人員，以免進補不成反而危害健康。

藥害救濟基金會指出，補品通常是利用中藥材的功效來達到滋補、調整體質的作用；但中藥也是藥，許多中藥會和西藥產生交互作用，可能導致藥品效果增強、增加副作用發生的機率或藥效不彰，都不利疾病控制。

圖／藥害救濟基金會

藥師范曉瑄指出，冬令進補常見的藥材，像是人蔘、當歸等具有補血、活血作用，若是與阿斯匹林（aspirin）等抗凝血藥物混用，可能會產生交互作用，增加出血風險，另外像薑及薑黃也會影響凝血功能，與藥物併服時也要特別注意。

舉例來說，民眾本身已經有吃阿斯匹林等藥物保持血管通暢，然後又服用像當歸這類活血的藥材，若是不小心受傷，有可能造成出血更嚴重，尤其是年長者應該更加小心。

另外，人參也會影響到血壓，若和降血壓藥一起服用，恐會減弱藥效，使血壓控制不穩定。

至於民眾常用來料理的枸杞，有助於降血糖，范曉瑄表示，「但若糖尿病患者把枸杞和降血糖西藥一起長期服用，恐怕會導致效果加乘，造成血糖會更低，」不過藥師也表示，一般民眾進補、料理添加枸杞，通常份量都不大，較需注意的是不少保健食品可能會含有枸杞，若是濃度較高，恐會影響病患控制血糖。

中藥材恐和西藥產生交互作用，應留意份量。圖／康健雜誌

不過范曉瑄說，像是冬令進補，民眾若是偶爾吃一次，沒有長期、大量食用，其實影響不大，「主要是擔心有些民眾長期服用劑量濃縮的中藥丸，就得特別留意。」

「食補中的藥材多沒有科學定量，因此民眾在食用時，份量很難掌握，」范曉瑄提醒，民眾若是擔心中藥材和西藥產生交互作用，要注意份量不要超量或每天都吃，且中藥、西藥服用時間至少要間隔兩個小時。

藥師強調，若民眾本身有服用慢性病藥物，像降血脂、血糖、血壓等，吃中藥時除了注意份量，也應定期監測自身血糖、血壓，做好監控，且與醫師討論劑量問題，以免藥效加乘或減弱，影響健康。民眾若有疑慮，可向醫師討論或詢問社區藥局專業藥師，避免進補不成反而危害健康。

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(中時電子報)