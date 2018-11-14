陸小學生參訪慶安宮 媽祖婆前擲茭新體驗

大陸黃河國際小學16名陸生14日下午參訪善化慶安宮，除了認識「媽祖婆」的生平與神蹟，也親自體驗台灣廟宇特有的擲茭習俗。（李其樺攝）

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大陸黃河國際小學16名陸生14日下午參訪善化慶安宮，除了認識「媽祖婆」的生平與神蹟，也親自體驗台灣廟宇特有的擲茭習俗。（李其樺攝）
大陸黃河國際小學16名陸生14日下午參訪善化慶安宮，除了認識「媽祖婆」的生平與神蹟，也親自體驗台灣廟宇特有的擲茭習俗。（李其樺攝）

大陸西安省黃河國際小學近日來台，與台南市善化國小交流，進行8天7夜的遊學之旅。14日下午16名陸生在師長引導下，參訪善化最知名的宗教信仰重鎮慶安宮，除了認識「媽祖婆」的生平與神蹟，陸生更親自體驗台灣廟宇特有的擲茭習俗，進行一場別開深面的宗教人文之旅。

善化國小校長黃莉雯表示，3年前善化國小棒球隊獲邀，至西安黃河國際小學進行賽事交流，此後兩校締結情誼，每年雙方互相派遣師長帶領學生，前往對方學校進行遊學之旅，藉由兩校師生互訪，讓學生體驗兩岸不同的文化風采與風土人情。

黃莉雯說，今年5月善化國小師生前往大陸黃河國際小學遊學，昨（13）日黃河國際小學16名陸生來台。今天上午陸生和善化國小學童一起上課，下午則帶領陸生參訪善化慶安宮，慶安宮總幹事魏素珍除了講解「媽祖婆」的生平故事與神蹟，也讓陸生在媽祖前擲茭祈福，不少陸生都對台灣廟宇特有習俗感到新鮮有趣。

黃莉雯表示，接下來幾天還會帶領陸生參訪北門國小，認識台灣海洋文化，也會陸續走訪左鎮化石館、七股台江內海郊遊、夜間觀星活動等豐富遊學課程，相信能帶給友校學子不一樣的人文體驗。

(中時 )

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