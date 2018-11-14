招收外籍生來台非法打工 康寧大學回應了

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旺報

康寧大學違法招收斯里蘭卡學生來台非法打工，遭教育部罰鍰100萬元，並停止招生、停發獎補助款以及暫緩轉回專科，校方今(14)日晚間10點左右發布聲明稿回應，承擔所有錯誤，並誠心檢討，惕勵改善。

康寧大學聲明稿

一、針對教育部所列本校營運上之缺失，當時之執行者與決策者雖皆已離職，惟作為一個永續經營的教育法人，本校願以負責任之態度承擔當時錯誤之措施，本校也願誠心檢討，惕勵改善。

二、報載相關案件已嚴重損傷本校形象，本校目前經營團隊係今年八月一日就任，對於連續爆發的案件都是透過事後的追查與還原，方逐漸掌握全貌。為表示本校誠實與負責面對上述各案立場，本校已委託律師將上述各案交由檢調單位調查，以釐清所有相關人員的責任。

三、教育部所列諸案皆發生在本校台南校區，且台南校區招生每況愈下，已造成學校極大財務負擔，此亦本校希望申請改制回復為專科學校之緣由，本校改制申請一旦受到凍結，本校極為擔憂台北校區逾3000名師生權益也會受到影響。

四、本校已提供斯里蘭卡籍學生四年學費與住宿費全免，將盡全力照顧這些學生的在校生活。

五、本校之新團隊對於因本校所涉不當行為所造成之社會紛擾及帶給教育主管機關之困擾深感抱歉，並期望在主管機關指導與策勵之下，全力改進缺失挽回本校聲譽，並在教育方面繼續耕耘為國家社會培養更多優秀人才。

(旺報 )

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