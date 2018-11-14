看見自己獨特的樣子 台北時裝周正式起跑

2018年11月14日 23:09 中時 趙靜瑜

為協助台灣時尚產業發展，文化部策畫首屆「2018台北時裝週SS19」，活動包含動態秀、靜態展、國際論壇等，並以Culture Style「看見自己‧獨特的樣子」啟動2019的臺灣春夏時裝。

文化部次長李連權表示，2018台北時裝週SS19由5跨部會文化部、經濟部、客委會、原民會及台北市政府文化局聯手出擊，並由6大時尚團體台灣服飾設計師協會、中華民國織品服飾設計師協會、中華民國紡織業拓展會、臺北市時裝協會、臺灣流行時尚產業聯盟及臺灣藝術時尚協會首度攜手合作做為協力單位，展現臺灣時尚界面向國際的強烈企圖心。

除了精彩的動態時裝大秀，還有靜態策展，提供民眾搶先欣賞揚名國內、外的臺灣設計師2019最新春夏作品。同時亦將邀請國際買家、產學專家、時尚權威共同參與，從市場出發，讓台灣看向國際，讓國際看見台灣。

李連權表示，藉由台北時裝週，期盼「台灣品牌被看見」、「設計師獨特美學被看見」、「時裝品牌被看見」、「上下游團結整合被看見」，「雖然時尚一直存在，但這次是政府第一次攜手合作，打造台北時裝週，請大家拭目以待！」

李連權表示，這次活動場預定在文化策展指標性地標-臺灣戲曲中心，打破藝文場域與大眾之隔閡，創新時裝週型態，透過時尚創意與文化藝術跨界合作，從自然意念發想，展現小島以小博大精神，舞台設計以台灣特有的山河海，透過高低堆疊搭配科技互動的影像衝擊，虛實空間的山巒、河流、大海作成的伸展台，呈現突破以往的演出形式，主秀舞台規劃以突破制式劇場框架為前提，打破觀眾席與舞台、鏡框與樂池刻板界線，並善用主秀在“劇場”中呈現之特點，再延展為時尚展示載體的特性，做到靜態展的空間的跨界。來自文化底蘊，做本屆時裝週的獨特的自己，讓世界看到臺北時裝週獨特的自己，向世界彰顯臺灣精彩多元的創意樣子。超過40位設計師80套以上的服裝，共同演繹時尚與文化碰撞。

主題秀將台灣這座島上特有的族群文化，透過創新跨界的綜合展示，將傳統文化迎向當代服裝美學作完美接軌。超過20位設計師，全新創作4種主題服裝超過60套的獨特文化時尚設計，除了知名專業模特走秀展示服裝之外，這次還透過服裝不同使用特性邀請跨界的神祕名人擔任主秀演出。

台北時裝週SLOGAN「看見自己，獨特的樣子」由台灣知名導演、MV教父攝影大師林炳存擔任宣傳影片拍攝團隊。其主視覺以核心精神「看見自己，獨特的樣子」作為設計發想，強調每個人都可以找出自己最獨特的面貌，因此，主視覺以時裝材料「布」與台灣特色「山巒」作為延伸，並畫面中特別放入多元的象徵人物，無論是銀髮或青年、男人或女人，都是獨一無二的自己。

(中時 )