林佳龍：烏日副都心與彰化新都心耀眼雙子城

2018年11月14日 23:03 中時 盧金足

台中市長林佳龍14日晚上參加烏日後援會所舉辦音樂會，包括立法院副院長蔡其昌、民進黨新北市黨部主委余天、藝人王彩樺等人到場站台力挺，余天高歌《回鄉的我》與台下支持者互動熱絡，支持者高喊「2號林佳龍凍蒜」，氣氛熱烈，林佳龍表示，他提出「大台中123」作為主要政見，其中「3」個副都心就包含打造「烏日副都心」，未來烏日副都心與彰化新都心將成為橫跨烏溪兩岸最耀眼的雙子城。

台中市烏日區林佳龍市長連任後援會今晚在寶林寺舉辦「咱龍係台中隊 佳龍揪咱來聽歌」音樂會，林佳龍表示，這四年努力打拚，打造烏日成為副都心，也是中台灣交通樞紐優越條件；不僅如此，區段徵收，帶動多核心區域均衡發展，解決城鄉差距問題，讓烏日土地增值，讓烏日更進步。

林佳龍表示，這四年共同努力打造一個美好的城市，不分山海屯，在烏日可以看見改變，他所提出「大台中123」作為他的主要政見，其中「3」個副都心就包含「烏日副都心」，以烏日高鐵站的地理優勢為基礎作為中部進出門戶。

配合會展與物流產業的發展與複合式交通建設的投入，再加上大量往來於中、彰兩地的人流所帶動的消費，烏日副都心與彰化新都心將成為橫跨烏溪兩岸最耀眼的雙子城。

他指出，都市建設的手段之一就是區段徵收，烏日前竹地區已完成徵收、九德區段徵收也快整合好，這些都攸關社會住宅、大慶到新烏日站台鐵高架化等重大建設具有很大的公益性，未來持續爭取中央協助，也積極爭取土地所有權人同意進行區段徵收作業，促進都市發展。

「交通建設串聯、社福相關政策推動，台中躍升成為全台第二大城，成為宜居城巿！」林佳龍說，托育托老一條龍以及升級版的敬老愛心卡等措施，提供老人實質照顧，嘉惠更多長輩，選舉剩下10天，他也拜託支持者「市長投給認真的林佳龍！」

(中時 )