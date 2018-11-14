歐陽妮妮認休學 拼錯英文糗了

2018年11月14日 23:03 中時 洪秀瑛

23歲歐陽妮妮與31歲的緋聞對象、五金行小開李家安常被媒體拍到出雙入對，今年8月也被拍到共用耳機黏TT，大方在街上勾手，似愈愛愈公開。她14日出席奇幻愛情喜劇《腦波小姐》發佈會，劇中有吻戲，是否要向緋聞男友報備？她說：「最近都在專心工作，和劇組在一起，沒有聯絡。」已分手？她尷尬反問：「我們有在一起嗎？」轉頭向蔡黃汝求救。

她為拍戲犧牲感情，學業似也無法兼顧，她坦言為了第一次主演的電視劇已經「沒在上課」，默認已休學。據悉，她沒參與畢業製作，也有很多科目被當，學校老師認為她很難順利畢業。她的爸爸歐陽龍表示不清楚女兒的學業和感情，「她長大了，我完全尊重，不干預她的決定，我這陣子也不敢找她站台，怕給她壓力，她只要正當面對自己的人生就好。」

歐陽妮妮稍早在IG坦言11月初已休學，但她文中把audition誤拼成autidion，有粉絲立刻發現提醒她改過來，卻又遭毒舌網友虧說還是多念點書比較好。

以下為全文：

我休學了。

11月初，在無法兼顧同時拍戲和上課中，我做出了這個決定。雖然這是我個人的事，但我選擇此刻在這裡告訴大家，非常謝謝大家對我的關心。

今天是電視劇《腦波小姐》的記者發佈會，直到此刻，我心中仍有著千萬分的感謝，謝謝製作人、謝謝編劇，謝謝你們選中了我、信任我，給我有這個機會扮演小玲，扮演腦波小姐，因為我一直都想成為一個好演員。做一個演員是15歲時在法國立下的心願，還記得當時想學騎馬，打電話給媽媽説的理由是，「如果有一個autidion，我和其他人條件都差不多，但是我會體操、會騎馬、會英文、會法文⋯⋯我的機會就會比別人多一點。」

我所就讀的學校科系，就是表演，在接觸到這部戲的時候，我知道是一個很棒的故事，我很喜歡，而且也是一個很好的機會，是一個我努力在學校中學習，希望未來有一天可以遇到的工作機會，我非常開心，非常想嘗試，而且這個機會現在就在等我，我不想錯過。這種感覺就好像你想成為一個建築工程師，但你還沒畢業，可是現在有一家很不錯的建設公司想要聘請你去上班，他們看見你的特質、相信你的潛力，他們希望你能成為一份子，我想，或許我們都會想要為自己的未來拼一把吧！

有時候機會就是這樣奇妙，還沒畢業，但是機會來了，若是錯過了，或許畢業了機會也不會再來了，我只是很單純的做了一個我希望未來不會後悔的決定，未來我不會懊悔當初的我為什麼不勇敢一次，而且這就是我的夢想，我想努力的道路。

更開心的是，當我做了接下這部戲的決定，我開始接觸這部戲的劇組人員，大家都是給予我信心、鼓勵的，有對我很好的製作人、導演，書豪、張捷、豆花和狄哥，有很用心把我拍好看的攝影師、燈光師，有很歡樂的梳化組把我打扮得很漂亮，有很照顧我的大家，他們給我非常良好的工作空間，我很開心我當時做了這個決定，當然，我更期望我自己在這個工作上能完全的努力，完全的認真，努力讓大家看到不一樣的我。

這一次我想透過自己的社群平台跟你們分享我自己做的一個決定，我想讓喜歡我的你們、支持我的你們跟我一起勇敢，陪我一起努力，看著我成長，因為我知道是你們一直陪著我走到今天，相信你們也會支持我這個決定！希望你們重新認識我，我是魏小玲，請多多指教。

(中時 )