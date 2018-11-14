大國崛起不能只靠航母戰機 這架大塊頭更重要

2018年11月14日 23:00 中時電子報 盧伯華

第12屆珠海航展開幕日運-20展示飛行

做為崛起中的大國，一般人注意的不外是航空母艦、導彈與先進戰機，但要成為真正參與全球治理並受到敬畏的大國，必須要有快速部署軍事力量與進行人道救援任務的能力。對現在的中國而言，和平時期比航母導彈戰機更重要的是具有強大載運能量的大型運輸機，而不久前正式服役的國產「運-20」運輸機，才是載運中國大國形象起飛的最重要裝備。

美媒《國家利益》轉載的一篇文章清楚地闡述了這個極為重要的觀念。這篇報導說，運-20與後續大陸國產運輸機的發展，可能比預測中國的軍事和政治力量還要重要得多。隨著中國的崛起，它已開始建構過去只有美國會投資的資產：龐大的全球性運輸力量。而這型大陸自行研發製造的運-20，是美國C-17全球霸王(Globemaster)生產以來最大型的運輸機。

美國空軍目前擁有近600架運輸機，包括C-130大力神(Hercules)，C-17 全球霸王和C-5 銀河(Galaxy)。根據航空專業網站Flight Global統計，中共空軍大約有145架運輸機，其中43架是運-7(載運量6噸)。而具有全球戰略運輸作用的則以從俄羅斯購入的22架伊爾-76MD為主，每架載運能力為53噸。2011年利比亞爆發內戰時，解放軍曾派出4架伊爾-76M前往撤離中國公民。

2018年5月中共空軍運-20運輸機首次進行空降空投訓練，共軍聲稱這是戰略投送能力、遠程空降作戰能力的再次躍升。（圖／新華社）

報導說，中國需要對非洲的部署軍事力量，並維持印度太平洋的少數基地。但戰略運輸能力在本國內也有用，2005年四川大地震發生時，軍用運輸機就是救災主力之一。

而就在四川大地震一年之後，西安飛機公司開始研究新的戰略運輸機。過去中國都是模仿或蘇聯設計或直接進口，這次西安飛機公司選擇向烏克蘭尋求幫助。該國的安托諾夫(Antonov)提供了An-70運輸機的系列產品，但是隨著中國開發出重達64噸的99A型主戰坦克後，設計必須進行修改。這個案子最後交給設計「飛豹」戰機(殲轟-7)的設計師唐長紅，他採用波音787客機和空中巴士A400的設計技術，讓飛機的開發和裝配時間縮短了30%與75%，很快地在2013年1月就造出原型機。

報導指出，運-20是4引擎飛機，外型類似美軍C-17全球霸王，媒體給的「胖妞」膩稱比官方稱號「鯤鵬」更受歡迎。它重110噸，低平的機腹與重型輪胎能在粗糙的地表降落，起飛跑道只需600米到700米，最大載重航程4300公里，時速最高接近1000公里。載運能力72.5噸，略小於C-17全球霸王，但足以容納99型坦克或多輛輕型裝甲車。運-20目前使用俄製Soloviev D-30渦扇發動機，據說如果使用較強大的國產渦扇-20發動機，推力可以增加到2.8萬磅，不過目前只有一架使用WS-18做為試驗機。

中共空軍於2016年對首批兩架運-20進行命名典禮，2018年5月首次進行傘兵與貨物空降任務。除戰略空運外，未來可以預期它將改裝為空中加油機和空中預警機。此外也有討論改裝成反潛機或電戰機，但都未定案。比較大的缺點是它還沒有接受空中加油的能力。

報導表示，中共空軍準備裝備多少運-20仍然未知，只知目前至少有8架服役。其建造成本也未公布，估計在1.6億美元到2.5億美元之間。曾有中共官員稱中國需要至少一千架，這比全球現役的重型貨機數量更多。而大陸的國防大學曾發表研究，列出400架的需求量，也同樣令人吃驚。另有分析師稱可能不會超過100架，因為下一代運輸機可能5到10年就會設計完成。

(中時電子報)