恐怖！普妹模仿閨蜜變女神級正妹 最後爬上閨蜜男友床

普妹模仿閨蜜變女神級正妹，最後爬上閨蜜男友床。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

閨蜜的逆襲？一名女大生淚控原本長相平凡無奇的室友，靠著模仿她的妝容打扮，搖身一變成為女神級正妹，可怕的是，室友變本加厲模仿原PO的生活嗜好、打工地點，宛如變成複製人，最後室友甚至爬上原PO男友的床，讓人直呼好恐怖！

原PO在《Dcard》發文，表示她自己屬於擅於打扮的類型，相對之下她的室友較為樸素，她在向室友介紹男友後，室友開始吵著也想交男朋友，向原PO請教如何化妝、打扮，漸漸地2人穿著打扮越來越相似，之後原PO與室友搬到外面宿舍居住，從此開啟噩夢的開端，室友變本加厲模仿原PO生活嗜好，原PO每到補習班、咖啡店等不同地方打工時，室友總會跟著過來一起上班。

原PO說，「看著剛開始跟妳完全不一樣的人，慢慢變成另一個自己，那個感覺其實還蠻不舒服、而且有點可怕…」，為了和室友做出「區別」，原PO特地買了一款香水，一開始還故意不告訴室友品牌，沒想到室友過段時間就噴跟她一模一樣的香水。

某天原PO和朋友KTV唱歌，聚會完她的男友突然臉色凝重，坦承已經和她的室友上過床，並說室友與她外型、打扮還有味道太相似，他才會意亂情迷跟室友上床，原PO男友還說「 只要是男人，都受不了主動上門的女人」，一問才知道男友與室友私下曖昧許久，想到這邊就讓原PO反胃得吃不下飯…。

網友紛紛留言直呼恐怖「那女的也太噁了吧...想到都雞皮疙瘩」、「真的很噁 他們兩個都是」、「好友真的最難防，還模仿到連男友都要模仿」，也有人氣憤地說「你男友也太廢，什麼叫只要是男人就受不了」、「妳在過自己的，而她卻只能複製妳，她真可憐」、「那女的有誇張到…簡直可以拍電影了」。

(中時電子報)

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