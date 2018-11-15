律師說法》選舉倒數！PTT開選舉賭盤竟然GG了？

內政部長徐國勇（右二）12日在警政署長陳家欽（中）陪同下，至刑事局視察這次掃黑、緝賭專案行動的成果。（胡欣男攝）

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中時電子報
文／天秤座法律網、編輯／

九合一大選在即，彰化縣34歲張姓男子於網路PTT開選舉賭盤，開盤縣長得票數，另有國民黨與民進黨縣議員及鄉鎮市長席次比例，賭客以虛擬的P幣下注，1元台幣兌換90元P幣，6日溪湖警分局通知張男到案究辦。

●法律評析

刑法第266條規定：「在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處一千元以下罰金。」這邊所指的公共場所，並不限於實體，網路平台也算，例如地下賭盤透過網路下注即屬之，所以PTT當然也是這邊所指的公共場所，而賭的標的是九合一選舉的結果，具有所謂的不確定性（法律上稱作射倖性），也算是賭博的行為沒錯，但PTT的賭盤早已行之有年，各大板都有，尤其是棒球、籃球最多，只是賭的不是錢，而是P幣，和非法地下賭盤最大的差別就是在此，如果連PTT賭盤都觸犯賭博罪，那除了開盤的板主外，廣大鄉民不也是參與賭博的正犯，難道不覺得奇怪嗎？

爭執點在於「P幣」究竟有沒有財產上的價值，P幣只是PTT中的虛擬貨幣，有點像是論壇的積分，並不能直接在現實中買任何東西，只能在PTT中養電子雞等小遊戲，還有當作紅包發給其他網友作為填問卷的回饋等，而P幣數量多，似乎也是滿足自己的成就感而已，當然也是有人會花錢去收購P幣，但畢竟很少數，價值也十分的輕微。

同時刑法第266條也有一條但書：「但以供人暫時娛樂之物為賭者，不在此限。」意思是如果是即時消費、價值輕微的話，可以被認為是娛樂性質的小賭，不會處罰，但PTT的賭盤也是下注後要等到選舉開票完才會知道輸贏，所以按實務上的標準，可能無法被認為是即時消費。但是，沒有人會認為PTT的賭盤對社會風氣會有任何不良影響，因為大家全部都是好玩，P幣的價值也極其輕微，而P幣本身也無法在現實中消費，所以也無需拘泥於「即時消費」的討論，本身就不應該是刑法該處罰的行為，否則某候選人跟選民以蜂蜜檸檬對賭某政黨在南部的得票率，檢調不也該動起來了嗎？

(中時電子報)

本文轉載自天秤座法律網
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