健保卡拿出來就免費！6項健檢政府出錢 網激動：別錯過

健保卡拿出來就免費！6項健檢政府出錢，網：別錯過啊。圖為健保卡。（圖/林郁庭 攝）

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中時電子報
上圖:達志影像提供。下圖：健保免費健檢項目。（圖/健談 授權使用）

三高、肝炎、癌症是國人常見的健康殺手！為確保國人健康，國民健康署提供成人預防保健服務與四項癌症篩檢，幫助國人及早發現慢性疾病、癌症及癌前病變徵兆，為健康做好把關！

你知道持健保卡也能免費進行健康檢查嗎？目前國民健康署針對特定族群提供成人預防保健服務與四項癌症篩檢，只要是符合條件者都可以善用健保資源，定期接受健康檢查，讓個人健康多一份保障喔！

1.成人預防保健服務：

年滿40至64歲民眾，只要至健保特約醫療院所，每3年可免費健檢一次；若為35歲以上小兒麻痺患者、55歲以上原住民、或65歲以上年長者，每年皆可享有免費健檢一次的服務。

2.BC型肝炎篩檢：

凡於民國55年以後出生的民眾，於健保特約醫療院所一生可享有一次免費BC型肝炎篩檢服務。

3.口腔黏膜檢查：

年滿30歲以上有嚼檳榔（含已戒）或吸菸者，每2年可接受一次免費篩檢；若具原住民身份者，可提前至18歲開始接受每2年一次的口腔黏膜檢查。凡符合資格者， 可於健保特約具牙科、耳鼻喉科專科或其他經衛生福利部核可之醫療院所接受篩檢。

4.定量免疫法糞便潛血檢查：

年滿50至74歲民眾，可至健保特約醫療院所，每2年可接受一次免費糞便潛血檢查。

5.子宮頸抹片檢查：

年滿30歲以上女性，可至健保特約婦產科或家醫專科之醫療院所，每3年可接受免費子宮頸抹片檢查一次。

6.乳房攝影檢查：

年滿45至69歲女性，可於通過乳房X光攝影檢查認證之醫療院所檢查，每2年可免費篩檢一次；然而，若二等親內曾患乳癌之女性，則可提前自40歲開始接受免費乳房攝影檢查。

(中時電子報)

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