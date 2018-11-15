陳柏良辦高中邀請賽 表演賽請呂昆錡下場踢前鋒

前職籃國手張憲銘（左起）、中華男足隊長陳柏良、凱基銀行董事長魏寶生一同促成首屆BE HEROES國際高中邀請賽的誕生。（展逸提供）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

「台灣隊長」陳柏良16日要帶領中華男足在東亞盃迎戰北韓，而他為了回饋基層足壇，與其經紀公司展逸國際企業、以及凱基銀行董事長魏寶生三方共同催生的「2018 BE HEROES國際高中足球四校邀請賽」，16日起也要展開3天賽事。陳柏良除了號召球迷到場加油，17日晚間8時也要舉辦明星表演賽，甚至請出今年宣布引退的「台灣布馮」呂昆錡助陣。

「平常都被人家射門，應該也會想射射別人！給他踢前鋒好了！」呂昆錡過去是中華男足當家門神，這次出馬踢小老弟陳柏良辦的公益賽，準備展現腳下功夫。中華隊現役國腳陳毅維、溫智豪，以及現任足協秘書長方靖仁也都會下場共襄盛舉。

旅外好手溫智豪（左）準備在陳柏良公益明星賽跨刀助陣。（資料照片／李弘斌攝）

公益足球賽的另一要角是魏寶生所屬的「附中流浪者足球隊」範圍擴及財經、媒體、法律、建築、旅遊業等，陣中不乏前國腳及校隊的教練、選手，除了魏寶生，城邦媒體集團首席執行長何飛鵬也將下場踢球，他們都有超過30年的球齡，雖然已經近5、60歲仍每周固定聚會踢球，可說是愛足球的最佳典範！

此外，本次賽事的轉播單位ELEVEN SPORTS也將派出當家主播球評下場踢球，平常說的一嘴好球究竟腳下功夫如何？這讓陳柏良與眾家國手們也很期待！

「2018 BE HEROES國際高中足球四校邀請賽」，16日在新北市輔大足球場展開3天賽事，由日本利根商校、香港九龍城聖公會與去年高中聯賽冠亞軍新北市清水高中、台中市惠文高中捉對廝殺，陳柏良也號召所有喜愛足球的球迷：「先來看東亞盃，周末再來輔大幫台灣小將加油！」

(中時電子報)

海碩女網賽》「微笑女神」莉絲基…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。