陳柏良辦高中邀請賽 表演賽請呂昆錡下場踢前鋒

2018年11月15日 00:02 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「台灣隊長」陳柏良16日要帶領中華男足在東亞盃迎戰北韓，而他為了回饋基層足壇，與其經紀公司展逸國際企業、以及凱基銀行董事長魏寶生三方共同催生的「2018 BE HEROES國際高中足球四校邀請賽」，16日起也要展開3天賽事。陳柏良除了號召球迷到場加油，17日晚間8時也要舉辦明星表演賽，甚至請出今年宣布引退的「台灣布馮」呂昆錡助陣。

「平常都被人家射門，應該也會想射射別人！給他踢前鋒好了！」呂昆錡過去是中華男足當家門神，這次出馬踢小老弟陳柏良辦的公益賽，準備展現腳下功夫。中華隊現役國腳陳毅維、溫智豪，以及現任足協秘書長方靖仁也都會下場共襄盛舉。

旅外好手溫智豪（左）準備在陳柏良公益明星賽跨刀助陣。（資料照片／李弘斌攝）

公益足球賽的另一要角是魏寶生所屬的「附中流浪者足球隊」範圍擴及財經、媒體、法律、建築、旅遊業等，陣中不乏前國腳及校隊的教練、選手，除了魏寶生，城邦媒體集團首席執行長何飛鵬也將下場踢球，他們都有超過30年的球齡，雖然已經近5、60歲仍每周固定聚會踢球，可說是愛足球的最佳典範！

此外，本次賽事的轉播單位ELEVEN SPORTS也將派出當家主播球評下場踢球，平常說的一嘴好球究竟腳下功夫如何？這讓陳柏良與眾家國手們也很期待！

「2018 BE HEROES國際高中足球四校邀請賽」，16日在新北市輔大足球場展開3天賽事，由日本利根商校、香港九龍城聖公會與去年高中聯賽冠亞軍新北市清水高中、台中市惠文高中捉對廝殺，陳柏良也號召所有喜愛足球的球迷：「先來看東亞盃，周末再來輔大幫台灣小將加油！」

(中時電子報)