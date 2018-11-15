減肥沒那麼簡單！飲食該做的10件事 第2、3項讓人訝異

2018年11月15日 00:02 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

一旦新陳代謝動起來，就可以善用食物的燃脂效果，帶來真正的永久減肥。

傑克個子很高，超重45公斤。他想在2個月內減重成功，因為他起碼得減輕18公斤，否則保險公司不會批准膝蓋手術的理賠。然而，他的工作極度忙碌，承受很大壓力。我告訴他：「傑克，方法很簡單。把握這個機會，按我們為你設計的飲食吃喝。只管埋頭幹下去，不要再想這想那。一步步完成這個過程，看看你從另一端走出來時是什麼模樣。」

2個月後，傑克減輕了25公斤。他怒氣沖沖地對我說：「我以為是要餓肚子，會累垮人的，為什麼我以前不這麼做？」

他感到憤怒，因為只要讓新陳代謝復原，就能在體內點起燃燒脂肪之火，這麼一回事從來沒有人跟他說過，也讓他長期以來跟食物的關係那麼負面。在前來我的辦公室之前，傑克多年來忍受折磨人的節食和禁食，肥胖卻仍然像瘟疫般糾纏著他。現在他達到了減重目標，膝蓋復原了，他參加泥漿越野賽，接受瘋狂的健身挑戰。

為什麼有人怎麼吃都不會胖？有人喝水卻會胖？差別在於新陳代謝的快與慢。

在美國比佛利山莊執業的營養師海莉．潘洛依（Haylie Pomroy）依據多年協助好萊塢明星、職業運動員、杜拜的王親貴族等成功減肥的經驗，以及她在農業科學與營養學上豐富的學經歷背景，設計了一套「快速新陳代謝飲食法」，幫助嘗試過各種減肥法的人，不用再忍飢挨餓，也不用計算卡路里，就能重新點燃新陳代謝，而且愈吃愈瘦。

《想減肥，不要只是餓肚子》

我們全都需要能量維生，藉以呼吸、行動、思考和反應；而獲得能量的唯一方法，就是經由食物的攝取和新陳代謝轉化。節食、吃沒有營養的食物和生活壓力太大，都會在你正需要提升新陳代謝功能的時候，反倒讓它慢下來。

海莉鼓勵想減肥的人，不要害怕吃東西，而是用食物改變生活，藉由吃好的、美味的真食物促進新陳代謝運作，並將食物轉化成能量、燃料或體內物質（肌肉、脂肪、血液、骨骼）。

「快速新陳代謝飲食法」以一週為單位，系統輪替地使用海莉選取建議的真食物：第一階段（連續2天）吃大量碳水化合物和水果，紓解壓力、安撫腎上腺；第二階段（連續2天）吃大量蛋白質和蔬菜，解鎖脂肪、建構肌肉；第三階段（連續3天）吃上述各類食物與健康的脂肪，啟動燃燒。

這套飲食法簡單又容易執行，只要你能謹記並遵行「10做、10不做」的準則，身體就能自行轉化，從處於詫異、被滋養，然後重獲生機，直到成為一團燃燒脂肪的野火，連續28天，就能使體重下降到你夢想的水準。

【新陳代謝飲食該做的10件事】

●必須每天進食5次：3餐加2次點心。不能跳過不吃。

●除了睡覺，必須每3～4小時吃一次。

●必須起床後30分鐘內進食。天天如此。

●必須完整地執行28天。

●吃的內容只能從當前所處階段食物清單中挑選。

●各階段必須依順序進行。

●每天的喝水量，是以體重公斤×30cc。

●盡可能吃有機食品。

●不吃硝酸鹽醃製的肉品。

●根據每個階段的要求做運動，每週至少3次。

【不該做的10件事】

●不吃小麥。

●不吃玉米。

●謝絕乳品。

●不吃黃豆製品。

●不吃精製糖。

●謝絕咖啡因。

●不喝酒。

●謝絕乾果和果汁。

●謝絕人工甜味劑。

●不吃無脂肪的「節食」食品。

更多內容請見《不用計算卡路里，越吃越瘦的新陳代謝飲食》

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)