父親含冤死 孝子20年後當警察把兇手繩之以法

2018年11月15日 00:09 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

泰國一起20年前的殺人棄屍案成功偵破，兇手被繩之以法，受害者的兒子成為警察在案件訴訟期即將截止前夕，成功為父親將兇手逮捕歸案。

1998年12月5日在運送橡膠木材的Prasit Sae-ue被人殘忍殺害，當時他的妻子正有孕在身，而警方對這起案件並不重視，盡管逮捕了2名嫌疑人，但主犯卻遲遲沒有落網。

後來他們的兒子Atsadawut出生了，雖從未見過父親但他從小便立志要成為一名警察，為父親討回公道。今年2月Atsadawut從警察學校畢業，正式成為一名警察，而距離父親遇害案件的20年訴訟時效日期，僅剩下不到10個月。

TVBS報導，Atsadawut進入警局後，便開始著手調查父親遇害案件；檔案中顯示1998年12月5日，他的父親和另一名受害者在駕駛卡車運送橡膠木材時，被3名賊人搶劫殺害棄屍在一個池塘邊，警方逮捕了3名嫌疑人中的2名，但主犯Bunyarit卻一直逍遙法外。

Atsadawut表示，自己到處走訪了當時的調查人員和相關人士，儘管有人警告他，主嫌犯是當地權貴的心腹助手，但他堅持繼續追查。終於找到了主嫌的下落，原來主嫌已逃往馬來西亞，並計劃在今年12月2日也案件訴訟期截止後返回泰國。

為了確保能在12月2日前逮捕到主嫌，他尋求相關單位幫助，最後在距訴訟期截止不到一個月，終於將殺害父親的凶手逮捕到案。他很高興能逮捕凶手，但否認自己是出於復仇的目的而是「把所學到的應用到這個案子上」。

(中時電子報)