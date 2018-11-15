父親含冤死 孝子20年後當警察把兇手繩之以法

Atsadawut進入警局後，便開始著手調查父親遇害案件。(翻攝自《bangkokpost》)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

泰國一起20年前的殺人棄屍案成功偵破，兇手被繩之以法，受害者的兒子成為警察在案件訴訟期即將截止前夕，成功為父親將兇手逮捕歸案。

1998年12月5日在運送橡膠木材的Prasit Sae-ue被人殘忍殺害，當時他的妻子正有孕在身，而警方對這起案件並不重視，盡管逮捕了2名嫌疑人，但主犯卻遲遲沒有落網。

後來他們的兒子Atsadawut出生了，雖從未見過父親但他從小便立志要成為一名警察，為父親討回公道。今年2月Atsadawut從警察學校畢業，正式成為一名警察，而距離父親遇害案件的20年訴訟時效日期，僅剩下不到10個月。

TVBS報導，Atsadawut進入警局後，便開始著手調查父親遇害案件；檔案中顯示1998年12月5日，他的父親和另一名受害者在駕駛卡車運送橡膠木材時，被3名賊人搶劫殺害棄屍在一個池塘邊，警方逮捕了3名嫌疑人中的2名，但主犯Bunyarit卻一直逍遙法外。

Atsadawut表示，自己到處走訪了當時的調查人員和相關人士，儘管有人警告他，主嫌犯是當地權貴的心腹助手，但他堅持繼續追查。終於找到了主嫌的下落，原來主嫌已逃往馬來西亞，並計劃在今年12月2日也案件訴訟期截止後返回泰國。

為了確保能在12月2日前逮捕到主嫌，他尋求相關單位幫助，最後在距訴訟期截止不到一個月，終於將殺害父親的凶手逮捕到案。他很高興能逮捕凶手，但否認自己是出於復仇的目的而是「把所學到的應用到這個案子上」。

(中時電子報)

渣男EX傳臀部照威脅 要前女友晚… 不讓路人虐童錯了嗎？ 他制止「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。