不讓路人虐童錯了嗎？ 他制止「列管父親拳頭捶小孩太陽穴」可能被告

2018年11月15日 00:11 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

一名媽媽在臉書《報怨公社》表示，剛剛在用餐時，突然聽到連續毆打的聲音，抬頭一看是那位爸爸正用拳頭毆打著他孩子的太陽穴，後面桌的夫妻都嚇到一直看。

沒多久又打了第二波第三波，打到孩子的眼鏡都歪了。原PO氣得當場制止他並報警，卻被他嗆說要告她「公然侮辱」，後來警察到場那名情緒失控的爸爸還要求原PO道歉，讓她直呼「這年頭有正義感心臟要很強，因為可能會被告」

原PO表示，當時她大聲制止說，「你不要這樣子！」，那位爸爸衝來面前說:「妳很幸運有兩個正常的孩子,妳知道他捏我嗎？」網友跟他說小孩捏你,也不用揍他吧，她知道照顧特殊兒童很辛苦，如果需要幫忙可以跟社會局求助，不要這樣用拳頭揍孩子。而那名施暴的爸爸認為自己照顧小孩很累，認為原PO這樣當場制止他，很不給面子要求她道歉，否則就要告她公然侮辱。

後來警方聯絡原PO說，「這名爸爸也很辛苦,一個人照顧那小孩十幾年」，還轉達對方希望原PO向他道歉，否則就要告公然侮辱。原PO反問說，「我侮辱他什麼,難道我制止他不要歐打他的孩子錯了嗎!那我可以告他污告嗎？」

警察後來建議原PO，「以後直接報警讓我們來處理」，也說這件事情現在只能提報家暴中心，那個爸爸也已經是被列管的對像了。原PO質疑，所以特殊的孩子沒有人權嗎？而原PO老公也支持說:不用怕！既然已經插手了，就做正確的事，要告讓他去告，有我在！

網友看了也都為這名正義媽媽打氣，紛紛表示支持留言「加油，社會上正義感不能死」、「媽咪妳好棒，如果那個爸爸真的照顧累了就要請社會局社工出來幫忙，不然怕又是一例將來會上社會新聞的案子」，但也有網友說照顧特殊兒童真得很累，能體諒這位爸爸的心情，因為有時候也會有情緒勝過理性的時候，希望社會可以多給這樣的家庭一些幫助。

(中時電子報)