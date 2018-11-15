陸東海軍事活動驟增 美將加速售日F-35戰機

2018年11月15日 00:11 中時電子報 盧伯華

日本大量購入美國F-35戰機

美國將在今年年底前向日本交付10架F-35戰機，2019年再交付6架，此舉是日本計劃在年前向美國購買42架F-35戰機的一部份。而到2028年，日本將再增購20架，使F-35戰機總數達到62架。日媒分析稱，加速軍購是為了應對中國日益增長的軍事活動。

據俄新社報導，美國副總統彭斯在與日本首相安倍晉三舉行會談後表示，美國將履行川普總統加速向日本軍售的承諾，加速向日本供應F-35戰機，明年之前將先供應16架F-35戰機。

報導說，日本計劃將從美國採購的F-35戰鬥機部署在宮崎縣、茨城縣以及其他縣的基地上。目前，日本青森縣北部的三澤空軍基地已經部署有F-35戰鬥機，數量有9架。據估計，戰鬥機的單機價格約為1.4億美元。

根據媒體報導，日本計劃在2024年之前為日本航空自衛隊裝備42架F-35戰鬥機，此舉主要是為了應對中國日益增長的軍事活動。媒體分析稱，日本非常擔心中國軍力的增長。日本防衛省發佈的報告中亦指出，中國軍機在日本邊境附近的活動次數在不斷增加。僅本財年上半年，日本飛行員就曾緊急升空345次攔截中國軍機，比去年同期增加了20%。

俄羅斯《共青團真理報》發佈消息指出，日本從美國採購武器的另一個原因是東京希望加強與美國現任政府的關係。俄羅斯《消息報》則指出，日本政府將增加從美國採購F-35A戰鬥機的數量，在未來6年內，除了購買42架F-35A的基本計劃外，日本還打算再增購20架。因此，到2028年春季之前，日本將擁有62架F-35A戰鬥機。

日本希望增購20架F-35A戰鬥機的中期計劃可以在2020-2023財年完成交付，在2027年年底前將它們部署在茨城縣百里空軍基地和宮崎縣的新田原空軍基地。不僅如此，日本政府還計劃從美國購買最新型的F-35B短距垂直起降戰鬥機，在2026年之前讓其列裝航空自衛隊服役。

(中時電子報)