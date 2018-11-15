新北衛生局查緝不力　業者「掉包」戴奧辛大閘蟹

2018年11月15日 01:29 中時 李怡萱

現場瀰漫惡臭，清點人員必須佩戴防毒面具。（海巡署偵查分署基隆查緝隊提供）

新北市衛生局10月23日前往貢寮區查緝有毒大閘蟹，當時宣稱查封1600多箱有毒大閘蟹，但衛生局查封時，疑似沒有逐一確認內容物，基隆地檢署近期率隊前往二度確認，開箱後才發現螃蟹根本與申報不同。基檢懷疑，業者在衛生局查封前就以死螃蟹充數，實際流出的戴奧辛大閘蟹恐遠超出已知數目。

「大海瀅」、「喬艾舶」、「侑豐」3家企業10月間涉嫌非法進口1萬4000多公斤大閘蟹。新北市衛生局10月23日前往位於貢寮區的公司營業處稽查，並查封存放在保麗龍盒的大閘蟹，清點後統計約有3000公斤。

但衛生局當天疑似只有秤重，沒有開箱檢查內容物是否被掉包，基檢主任檢察官陳彥章近期率海巡署基隆查緝隊、基隆航調站，前往業者位於貢寮區倉儲二次清點，竟發現箱中多為充數的死螃蟹，根本就不是業者當時進口的產品。

「不可能是當初進口的那批！」陳彥章指出，箱中大閘蟹不論外箱、綁法、大小、型態都與報關樣式不符，且業者沒有控制冷凍庫溫度，現場瀰漫惡臭，清點人員甚至得戴防毒面具工作。

他表示，大閘蟹實際流出的數量，應該比新北市衛生局聲稱查封的更多，實際流往市面的數量恐遠超過先前公布的數字。

基檢表示， 每年9月至12月為大閘蟹之旺季，這次大陸進口的大閘蟹含有世紀劇毒戴奧辛，建議國人如欲食用大閘蟹，可購買國內自行養殖且檢驗合格之大閘蟹食用，除可促進國內經濟發展，杜絕不肖業者進口劣質大閘蟹賺取黑心錢。

(中時 )