尹昭德走過鬼門關 《公園》扮癌末病人有感

2018年11月15日 01:28 中時 洪秀瑛

侯彥西（左起）、方宥心、孫可芳、楊孟霖。（公視提供）

演員群。（公視提供）

演員群。（公視提供）

50歲的尹昭德14日與公視《8號公園》劇中演員王琄、林秀君、尹昭德、赫容、江映瑤、李得全、黃婕菲、孫可芳、方宥心、楊孟霖、侯彥西出席記者會。提到對自己「50+」的人生計劃，只希望身體健康，回憶起10年前得了一場大病，每天得吃40顆藥，持續治療1年半，身形瘦到40多公斤，這次演出得了胃癌3期角色「很有感」，「我這條命是撿回來的」。

尹昭德表示，當時在花蓮連續拍一個禮拜的夜戲，加上拍攝醫院手術戲，幾乎都站著，一開始只覺得肚子怪怪的，脹到看起來像懷孕5個月，吃了腸胃藥都沒用，去郵局辦事時，排隊只站2分鐘就頭暈、全身冒冷汗，差點暈倒，才趕緊到醫院檢查。他當時躺病床上覺得自己「快走了」，向老天爺喊話：「如果覺得我還有一點用處，請讓我留下來，做一些有利眾生的事。」

第5天檢查出是結核菌引發腹膜炎，醫生抽出800cc的腹水。原本吃2口湯麵就無法進食，抽完腹水，他竟可以吃完整碗麵，感動得都快哭了，「原來幸福很簡單」。他現在每年年底都會做公益，今年已是邁入第10年，會到相關單位關懷重度癱瘓、唐氏症寶寶等症狀病患。

劇中飾演房仲笑眉的王琄，最印象深刻的戲就是看到自己拋家棄子的老公就不停地追，最後也體悟到不被人善待，其實源於自己也不愛自己，感性說：「在這個年紀要學會平衡、包容不計較，更要認真活著，好好過每一個當下。」

林秀君戲裡是個處處跟退休老公產生摩擦的家庭主婦秀女，她使出渾身解數，出招打扮穿禮服取悅老公，只為了一圓長笛夢，卻換來冷嘲熱諷，林秀君直呼：「我被氣到大攤牌一吐怨氣，那場戲真的罵得好過癮。」兩性專家江映瑤飾演天真的傻大姊，面對丈夫和唯一的好友外遇徹底崩潰，江映瑤坦言，對於原諒外遇老公，以前是不能理解，演了《8號公園》之後，才懂得去看事情的另一面，「很多時候，婚姻就是一連串妥協的學問」。

赫容飾演努力開發第二春的淑芬，提到自己和身邊很多人都是單身，感嘆：「即使知道那些關心很可能是騙人的，但當人在寂寞孤獨的時候，除了這些關心，生活還剩下甚麼呢？」因此就算是淑芬這樣高學歷的女人，也還是容易落入詐騙的圈套；並提到最後找到了心靈伴侶，表示中年人的感情就像微風吹撫一般，王琄立刻接話：「我們是比較希望狂風暴雨啦！還禁得起！」逗樂全場。

聊到劇組裡的年輕演員，王琄故意抱怨戲裡兒子楊孟霖：「我兒子臉超臭的！」其實戲外他和王琄像朋友一樣相處，楊孟霖說：「琄姊真的很有媽媽的感覺。」劇中對孫可芳窮追猛打的侯彥西倒是樂當馬子狗，但也被姊姊們大吐槽「很會撩長輩」，孫可芳則分享這次演宅女很自在，可以穿睡衣就上工，「我還一直被質疑到底有沒有洗頭？」

至於劇中個性冷漠的方宥心，回想飾演房東太太的林秀君帶自己去買內衣的那場戲，覺得終於有人願意為自己付出，「有感受到愛了」。順便爆料林秀君有次收工載她回家，兩人卻大迷路，最後仍舊把方宥心半路丟包，林秀君不甘示弱：「還不是因為要載妳，害我自己都找不到路回家。」方宥心笑說：「我們劇組相處的情形根本要改名『8號幼稚園』才對。」

《8號公園》由葉鴻偉執導，製作人陳慧瑛，王琄、林秀君、尹昭德、赫容、江映瑤擔任主角，及林健寰、李得全、黃婕菲、孫可芳、方宥心、楊孟霖、侯彥西共同演出，述說5個不同的50+生命故事，11月19日起每週一至週四晚間9點於公視頻道播出，公視+ (www.ptsplus.tv) 上架。

(中時 )