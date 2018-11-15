侯佩岑穿PRADA早春新裝有個性 拿小包學過簡單生活

自稱外表看來文靜的侯佩岑，卻喜歡帶有衝突感的個性穿搭，穿PRADA雙色細肩帶皮革上衣6萬1500元、幾何圖紋高領上衣價格未定、荷葉滾邊皮革短裙價格未定、撞色漆亮皮跟鞋3萬500元，拿Sidonie紅黑撞色肩背包9萬3500元。（羅永銘攝）

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侯佩岑坦言以前愛用大包，現在則喜歡改用小包，改掉自己亂帶東西的壞習慣，穿PRADA亮片花朵裝飾長洋裝14萬1500元，拿Sidonie黑白撞色肩背包9萬3500元。（羅永銘攝）
PRADA Sidonie藍黑撞色肩背包，9萬3500元。（PRADA提供）
PRADA Sidonie紅色肩背包，5萬8500元。（PRADA提供）
PRADA雙層拉鍊肩背小包，2萬6000元。（羅永銘攝）

女星侯佩岑14日受PRADA之邀演繹2019早春系列，鏡頭前，以較過往不同的妝容，呈現本季繽紛又有衝突感的兩套造型，並自稱滿足她外表看來文靜，卻喜愛個性單品的穿搭風格。

而早春推出的小巧Sidonie包款，也是侯佩岑票選的本季最愛。坦言以前愛用大包的她，常把襪子、整盒衛生紙等雜物隨意丟在包包裡，連兒子的蜘蛛人手套，都曾不小心被她帶出門。現在改用小包後，則會控制自己亂帶東西的壞習慣，只需帶上一條護唇膏、一盒補妝用的粉底、一根氣喘噴劑、一小袋面紙和錢包等必備物件，就能安心出門。

積極重返演藝崗位的她，最近更擔任綜藝節目《蒙面唱將猜猜猜》的固定嘉賓，每周台北、上海往返的日程，試圖在生活中找到「斷捨離」的平衡點。侯佩岑笑認私下對小孩、老公「盯很緊」，坦言工作現在對她來說，像是補充維他命，讓自己更有活力、更放鬆，也讓兩個孩子知道要為自己愛做的事情而努力。

本季，Miuccia Prada女士亦選擇帶回了她90年代的極簡風格，標誌性的幾何印花，運用在運動衫和高腰雪紡紗裙上，俏麗的皮革短裙綴飾荷葉邊於腰間，高彩度的色調，亦呼應著系列濃郁的復古風格。扁平的Sidonie小包是早春的主打款式，借用曾出現於2000年春夏系列的包型為基礎，結合品牌創立時製作旅行箱的金屬飾牌和扣環等細節，並賦以宛如女性身形的曲線，共同重申PRADA的工藝傳統，為整體營造具衝擊力的優雅視覺。

(中時 )

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