蜂蜜檸檬不用買啦！來福容免費喝 回鄉投票再享優惠

2018年11月15日 01:29 中時 何書青

福容全台14間分店即日起到投票日，免費提供蜂蜜檸檬飲品給客人享用。（福容大飯店提供）

全台福容大飯店的14間分店紛將奉茶改為正夯的蜂蜜檸檬飲品。（福容大飯店提供）

福容大飯店邀賓客免費喝蜂蜜檸檬飲品。（福容大飯店提供）

日前台北市長辯論會讓「蜂蜜檸檬」意外爆紅，同時帶動蜂蜜檸檬飲品買氣。福容大飯店本就有在大廳奉茶給來客喝的傳統，現在順應這股風潮把奉茶全面改為蜂蜜檸檬飲品，即日起到選舉的24日期間限定，只要到全台福容大飯店14處據點，就招待賓客免費喝。

福容大飯店一向以最具台灣味的飯店作定位，因此在大廳推行讓來客賓至如歸的「奉茶」文化。原本奉茶的茶品，以台灣各地的15家飯店當地代表的特色茶品，例如在福容淡水漁人碼頭店，冬天能品飲到石門鐵觀音、夏天可喝到百年老店蔘藥保安堂的酸梅湯，高雄福容有脆梅汁，福容花蓮則能品嘗聞名全台的蜜香紅茶等。

這次趕搭蜂蜜檸檬的養生熱潮，除了桃捷A8館，到福容大飯店14間分店皆可免費體驗蜂蜜檸檬的魅力，同時感受福容奉茶文化。其中，墾丁的美棧大街旅店還推出紫色的蜂蜜檸檬，加入屏東生產、富含花青素的蝶豆花，呈現夢幻的藍紫色漸層，也適合網美拍照打卡。

選舉前來福容不但可以品嘗美味的蜂蜜檸檬飲品，還給賓客返鄉投票優惠。只要出示身分證，戶籍地符合飯店所在地即享折扣。福隆店從23日到25日推出「義挺返鄉投票人」促銷專案，住房享3折優惠，中、西、火鍋套餐都享有第2人半價優惠，泡湯買一送一。

墾丁店則將24日投票日的周六住房價格下修為平日價，或可搭配交通部觀光局推動的國民旅遊獎勵方案，即日起至年底，週日到週五入住墾丁福容，入住「相揪去墾丁四天三夜」或「暖冬遊南境三天兩夜」，可加碼升等海景豪華雙床房。

若預算多一點，安排高雄墾丁3天2夜更划算，一晚入住高雄店豪華雙床房(市景兩中床)、一晚入住墾丁精緻雙床房（兩晚連續），只要7500元，再送住宿券1張，可在即日起至明年3月31日期間，免費入住高雄或墾丁店一晚，等於扣掉補助每晚只要1800元。

而同樣在墾丁的美棧大街旅店優待60歲以上長者入住，雙人房只要1500元，等於由觀光局專案全額支付，加購美棧自助式早餐2客為399元；國人入住雙人1999元，扣掉補助，旅客只要再支付999元，即可入住精緻雙人房含自助式早餐兩客。

另外，入住高雄福容「饗鴨暖冬遊」一泊二食兩人同行2999元，補助後每人每晚只要1000元；花蓮店則是推出「Lucky Day」住房專案，兩人同行2999元，補助後每人每晚只要1000元。活動詳情可洽官網http://www.fullon-hotels.com.tw/，或致電0800- 455-588。

(中時 )