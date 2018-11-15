單親媽陳孝萱曝國一兒吃賀軍翔的醋

2018年11月15日 01:28 中時 洪秀瑛

黃仲崑（左起）、陳孝萱、夏靖庭。（麗象影業提供）

狄志杰（左）和新人劉修甫。（麗象影業提供）

單親媽媽陳孝萱先前為了照顧兒子「鐵弟」推掉不少工作，她14日出席電視劇《腦波小姐》記者會，透露兒子念國一，懂事的告訴她「我已經長大了，妳可以去工作了啊」。

「鐵弟」現在雖然被同學叫「鐵哥」，但回到家仍喜歡對媽媽撒嬌，知道媽媽有夜戲，會逼問「妳會拍到幾點」？還會管她「為什麼要剪頭髮」？陳孝萱笑稱兒子像經紀人，以前她和賀軍翔拍戲，兒子看到他和賀軍翔靠緊拍照，會吃味地問「這誰啊，醜死了」，讓她哭笑不得。

兒子開始叛逆？她說還不太明顯，兒子雖偶而會講個幾句「可是我也很累啊」這種回嘴的話，她覺得無傷大雅，兒子念私立學校，她知道他課業重，也知道兒子是對自己有要求的孩子，因此不太盯他功課，「他是全班唯一沒補習的」。有次兒子上網看了教育平台的課程覺得好難，她走過去瞄一下電腦，看完馬上默默飄走，有點煩惱，卻又忍不住笑說：「我只能在背後默默支持他，完全幫不上忙。」

黃仲崑今年以《范保德》拿下俄羅斯海參崴影展最佳男主角獎，他5個月前動白內障手術，今出席記者會時，右耳上貼了許多小貼布，他透露是中醫「耳針」治療法，希望眼睛術後恢復得更快。新手奶爸夏靖庭剛做完疝氣手術，身體漸漸恢復；準爸爸狄志杰和演員老婆顏嘉樂即將迎接龍鳳胎寶寶的誕生，原本預計12月初剖腹，不過寶寶現在的體重還有成長空間，醫生建議夫妻倆再緩緩。

(中時 )