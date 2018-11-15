業者「掉包」戴奧辛大閘蟹　基檢打臉新北衛生局

新北市衛生局10月23日前往貢寮區查緝有毒大閘蟹，當時宣稱查封1600多箱有毒大閘蟹，但衛生局查封時，疑似沒有逐一確認內容物，基隆地檢署近期率隊前往二度確認，開箱後才發現螃蟹根本與申報不同。（海巡署基隆查緝隊提供）

友善列印
中時
現場瀰漫惡臭，清點人員必須配戴防毒面具。（海巡署基隆查緝隊提供）

新北市衛生局10月23日前往貢寮區查緝有毒大閘蟹，當時宣稱查封1600多箱有毒大閘蟹，但衛生局查封時，疑似沒有逐一確認內容物，基隆地檢署近期率隊前往二度確認，開箱後才發現螃蟹根本與申報不同。基檢懷疑，業者在衛生局查封前就以死螃蟹充數，實際流出的戴奧辛大閘蟹恐遠超出已知數目。

「大海瀅」、「喬艾舶」、「侑豐」3家企業10月間涉嫌非法進口1萬4000多公斤大閘蟹。新北市衛生局10月23日前往業者位於貢寮區的營業處稽查，並查封存放在保麗龍盒的大閘蟹，清點後統計約有3000公斤。

但衛生局當天疑似只有秤重，沒有開箱檢查內容物是否被掉包，基檢主任檢察官陳彥章近期率海巡署基隆查緝隊、基隆航調站，前往業者位於貢寮區倉儲二次清點，竟發現箱中多為充數的死螃蟹，根本就不是業者當時進口的產品。

「不可能是當初進口的那批！」陳彥章指出，箱中大閘蟹不論外箱、綁法、大小、型態，都與業者報關樣式完全不符，且業者沒有控制冷凍庫溫度，現場瀰漫惡臭，清點人員甚至得戴防毒面具工作。

他表示，大閘蟹實際流出的數量，應該比新北市衛生局聲稱查封的更多，實際流往市面的數量恐遠超過先前公布的數字。

基檢表示， 每年9月至12月為大閘蟹之旺季，這次大陸進口的大閘蟹含有世紀劇毒戴奧辛，建議國人如欲食用大閘蟹，可購買國內自行養殖且檢驗合格之大閘蟹食用，除可促進國內經濟發展，杜絕不肖業者進口劣質大閘蟹賺取黑心錢。

(中時 )

新北衛生局查緝不力　業者「掉包… 羽絨之王再賣萌 搶推毛小孩保暖…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。