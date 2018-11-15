劉子千慘遭陳庭妮發好人卡

2018年11月15日 01:28 中時 洪秀瑛

劉子千（左）和徐鈞浩。（歐銻銻娛樂提供）

擺逗趣動作。（歐銻銻娛樂提供）

為粉絲簽名。（歐銻銻娛樂提供）

歐銻銻娛樂自製劇《種菜女神》11/16起，將於愛奇藝、台視及東森綜合台播出。13日特別舉辦首集試映會，《種菜女神》主要演員徐鈞浩及劉子千與幸運粉絲一起搶先收看第一集播出，劉子千說：「這次我飾演的是全世界最帥的農夫『米康』。」每次「米康」出場，全場就哄堂大笑，眾人無一不折服於他特有的喜劇節奏；而在劇中飾演盲人歌手「許強」的徐鈞浩則笑說：「我今天終於看到米康了，之前去花蓮拍攝我坐在那誰都看不到。」

劉子千從歌手出道，在戲劇表現也相當傑出，這次在《種菜女神》中飾演自認全世界最帥的農夫米康，暗戀女神陳庭妮，卻殺出程咬金劉以豪。劉子千在劇中雖然有不少搞笑的戲份，但也有認真告白卻被陳庭妮發好人卡的橋段，讓他無限惆悵地說：「之後也蠻想嘗試浪漫愛情戲，如果女主角是陳庭妮就更好了！」

對於沒演過的角色，劉子千都躍躍欲試，不希望被設限。試映會這天，劉子千在自我介紹完後，突然走下台擁抱一位粉絲，劉子千表示這位粉絲從他出道以來就一直非常支持，每一場活動都會特地從台中遠道而來，讓劉子千十分感動。

每次接戲都在挑戰自我的徐鈞浩，在《種菜女神》中不只要演盲人，還得學會拉手風琴自彈自唱，劇中角色「許強」極度自卑，身心靈都遭受各方虐待雀逆來順受，直到被李千娜用難聽話刺激才找回往前的動力。

徐鈞浩表示許強有一部份跟現實的自己很像，剛開始演戲時演不好，曾被導演說過：「不會演就回家啊！幹嘛要大家在這邊等你。」讓他瞬間警醒，覺得自己拖累大家，徐鈞浩說：「聽到這種話就會更想證明自己可以，逼自己一定要做到！激將法對我很有用。」對於很多讓他感到生氣或不服的話語，徐鈞浩說：「我不會當場反應出來，但會一直記在心中，讓自己藉此成長。」

《種菜女神》於11月16日起，愛奇藝台灣站VIP搶先看全集，台視每週五晚間9點30分、東森綜合台每週六晚間8點播出。更多精彩訊息，請至《種菜女神》專題頁或官方粉絲團查詢。

(中時 )