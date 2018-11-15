《綜藝大集合》再入圍 胡瓜拚主持人獎

《綜藝大集合》主持人胡瓜、阿翔、謝忻。（民視提供）

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鄭人碩。（民視提供）

亞洲電視大獎已成為亞太區影視圈重要指標，最新公布的第23屆亞洲電視大獎入圍名單，民視跟12個國家一起角逐競賽，從戲劇節目、綜藝節目到新聞節目，風光入圍13項，其中戲劇、節目就佔9項。包括《舞力全開》入圍最佳綜藝節目、《綜藝大集合》入圍主持人獎，《外鄉女》的徐麗雯與《薛丁格的貓》的鄭人碩，還將角逐最佳男女主角。

播出第17年，《綜藝大集合》主持人胡瓜、阿翔、謝忻才剛獲得今年金鐘獎綜藝節目主持人獎，肯定主持功力，他們運勢超旺，再獲得亞洲電視大獎提名最佳綜藝節目主持人，今天正在台南錄製外景的《綜藝大集合》主持群胡瓜、阿翔與謝忻，表示這次入圍國際獎項，又要和亞洲其他這麼多優秀節目一起角逐，感動也感謝評審，曾拿金鐘最佳綜藝節目獎的《舞力全開》，今年也入圍最佳綜藝節目。

民視金鐘幸福好戲《外鄉女》以及《薛丁格的貓》分別入圍4項及3項大獎，荒山亮為《外鄉女》製作的主題曲也風光入圍；《外鄉女》編劇溫郁芳感謝製作人及陳長綸導演、葉天倫導演，幕前幕後工作人員，入圍的欣喜與榮耀屬於大家。《薛丁格的貓》製作人李嘉元表示，《薛丁格的貓》是一部很特別的驚悚片，每個環節都像考試，從演員到工作人員，盡可能努力到滿分，感謝評審們的青睞與看見。

入圍名單:

最佳綜藝節目-《舞力全開》

最佳綜藝節目主持人-胡瓜、阿翔、謝忻/《綜藝大集合》

最佳男主角-鄭人碩/《薛丁格的貓》

最佳女主角-徐麗雯/《外鄉女-第三力量》

最佳女配角-傅小芸/《外鄉女-第三力量》

最佳編劇-溫郁芳、林佳慧/《外鄉女-第三力量》

最佳編劇-張耿銘/《薛丁格的貓》

最佳剪輯-陳建志/《薛丁格的貓》

最佳主題曲-荒山亮【永遠的家】/《外鄉女-第三力量》

最佳時事節目-《台灣演義》-庫德建國路

最佳社會覺醒節目-《民視異言堂》-母雞的力量

最佳新聞節目-民視英語新聞

最佳單一新聞報導-胡婉玲、蘇祈發/庫德難民營

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